«Siempre salen muchísimas jugadoras canarias que destacan y eso es genial»

España vuelve a la carga. Tras no clasificarse para el pasado Mundial de Australia 2022 después de caer en cuartos de final en los Juegos Olímpicos de Tokio y en el Eurobasket de Valencia en 2021, quedándose fuera del podio por primera vez desde 2013, el combinado nacional absoluto femenino prosigue con su proceso de reconstrucción y afronta con optimismo su participación en el Eurobasket 2023, que se celebrará en Israel y en Eslovenia del 15 al 25 de junio.

El seleccionador nacional, Miguel Méndez, convocó a 17 jugadoras que ya trabajan en Vigo antes de calibrar su momento frente a seis rivales durante su gira de preparación y con la mente puesta en una fase de grupos que disputará contra Letonia, Montenegro y Grecia en Tel Aviv.Una lista en las que están las grancanarias Leonor Rodríguez, del Perfumerías Avenida de Salamanca y con 103 internacionalidades, Leticia Romero, del Valencia Basket y con 72 internacionalidades, y Maite Cazorla, fichada por el USK Praga checo del Perfumerías Avenida hace unos días y con 25 internacionalidades.

«Estamos muy bien. Todas estamos concentradas aquí, llevamos varios días entrenando y estamos con muchas ganas. Nos estamos reencontrando con la selección un poco y trabajando duro, pero con mucha alegría también», analiza Leticia Romero a este periódico.

La base agüimense considera que «tras estar un verano sin competir, hace que estés con más ganas incluso de este Eurobasket. Aunque es un periodo de transición, en el que la selección se está reconstruyendo, la ilusión es lo que prima en este grupo».

La canterana del CBIC SPAR Gran Canaria, de 27 años, confía en las posibilidades de España de cara a esta cita continental después de la salida de Lucas Mondelo en el verano de 2021 -acumuló siete medallas y no se bajó del podio desde 2013-.

«Es verdad que hubo una época dorada con muchas jugadoras que ya no están, aunque algunas siguen. Estaban muy consolidadas en la élite y habían formado una selección muy difícil de batir. Esto durante muchos años trajo muchas medallas. Ahora ha habido un proceso de transición con muchas jugadoras jóvenes añadiéndose y creo que tiene que haber un proceso de adaptación. Creo que en unos años veremos otra vez a España en lo más alto, de eso no tengo ninguna duda, pero no sé cuánto de rápido será eso», expone con claridad.

Sobre la oportunidad de coincidir con Leonor y Maite en la selección, Leticia Romero destaca que «es genial. Siempre salen muchísimas jugadoras canarias que destacan y creo que es porque se está haciendo un gran trabajo desde la base para formar jugadoras. A la vista está que somos tres canarias y a veces hemos sido cuatro -Astou Ndour-. La verdad es que es genial y estoy encantada de poder aportar mi granito de arena a este grupo».

Consolidada en Valencia

El Valencia Basket que entrena Rubén Burgos -exjugador del Gran Canaria- conquistó el primer título liguero en su quinta temporada en la Liga Femenina Endesa -se une a una EuroCup Women, una Supercopa LF Endesa y una SuperCup Women-, cuestionada por si atraviesa por su mejor momento como jugadora profesional por sus números e importancia en un proyecto tras aterrizar en Valencia en la temporada 2019-2020 procedente del USK Praga checo, la jugadora isleña cree que «sí, es verdad que cada temporada en Valencia he dado un pasito adelante y a nivel de confianza y de cómo me siento yo, sí que siento que es cuando mejor he estado, más cómoda y con más confianza. Espero que siga así».

Una confianza en Valencia que se multiplica tras renovar hasta 2026 hace unos días -es la segunda jugadora con más compromisos -166-, tercera en puntos -1288- y cuarta en asistencias -423-. «Conozco al club, siempre me han tratado genial y me han dado mucha confianza desde el primer año que llegué. También tuvieron paciencia cuando me lesioné del cruzado. La verdad es que estoy súper contenta de estar en Valencia y de renovar tres años más», asegura feliz.

Leticia Romero, quien promedió 9,6 puntos -con un 44% en triples-, 3,3 rebotes, 3,2 asistencias y 12,1 de valoración en la presente edición de la competición doméstica y 9,2 puntos, 3,1 rebotes, 4,2 asistencias, 1,8 recuperaciones y 10,7 de valoración de media en la EuroLeague Women, valora el movimiento de Maite a un club checo que ella conoce muy bien.

«Praga es un equipo top en Europa. Es uno de los mejores equipos y siempre está jugando la Euroliga con muy buenas jugadoras. Creo que es un salto. Es verdad que el Salamanca juega la Euroliga y también es uno de los mejores en Europa, pero irse fuera siempre tiene ese plus de ser extranjera y creo que le irá genial. Es un equipo que también te da muchísima confianza y la verdad es que me alegro mucho por ella«, indica.

Sobre los éxitos recientes del deporte isleño, Leticia Romero, quien puede presumir de ser abanderada del talento del terruño, dice que «es una súper satisfacción ver al deporte canario y en la élite y súper consolidado en las ligas nacionales. En baloncesto se está haciendo un grandísimo trabajo, muchas veces con menos presupuesto que otros clubes, pero el trabajo bien hecho y el esfuerzo tienen recompensas mayores muchas veces. Se lo merecen porque trabajan muchísimo y yo encantada de ver a cualquier equipo canario en cualquier deporte lo más arriba posible».