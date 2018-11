Maikel López renuncia al Spar Gran Canaria

López ha quedado desvinculado a petición propia del equipo grancanario, representativo en la Liga Femenina 2, con el que cumplía su segunda temporada consecutiva, según ha informado la entidad a través de un comunicado.

En él se informa de que ante la llegada de una nueva e importante oferta para Maikel López, ambas partes han llegado a un acuerdo para facilitar su desvinculación, al tiempo que agradece al técnico su labor al frente del equipo y le desea la mejor de las suertes en el terreno personal y profesional.

Domingo Díaz ha lamentado que a esta altura de la temporada su club no haya podido cerrar aún el presupuesto del presente curso.

«Llevamos desde la fase de ascenso del año pasado intentando cerrar nuestro presupuesto, y las instituciones, por el motivo que sea, no me dicen exactamente de qué cantidad vamos a disponer. Yo no dispongo del dinero que tenía el año pasado para pagar a Maikel, y además le ha surgido una buena oferta y me imagino que la aprovechará», ha dicho.

El dirigente del Spar Gran Canaria ha comentado que no tiene ni la «más remota idea» de dónde puede proceder esa oferta al técnico.