Leticia Romero debuta con victoria en la WNBA

Liderazgo, carácter, talento y capacidad de decisión al servicio de la franquicia norteamericana Dallas Wings. La canterana del Spar Gran Canaria y base de la selección española Leticia Romero, de 23 años, debutó ayer en la WNBA, la mejor liga del mundo, aportando dos rebotes y dos asistencias en los 17 minutos que disputó en la victoria ante Las Vegas Aces por 77-67.

«El debut fue muy bien tras tanta espera por no poder jugar ni entrenar -tuvo problemas con el visado y solo pudo ejercitarse en el último entrenamiento previo al partido-. Tenía muchas ganas y empecé el encuentro con la intención de intentar ayudar muchísimo en defensa, y, de ese modo, sacar la confianza necesaria para el ataque. Pienso que jugar con este equipo es bastante fácil y mis compañeras hicieron que fuera todavía más», argumenta la directora de juego agüimense a CANARIAS7.

Romero, quien compitió esta temporada en el USK Praga checo, se sumó al equipo tejano, que ocupa la sexta posición con un balance de seis triunfos y cinco derrotas, para suplir a la jugadora Saniya Chong, tras una campaña en la Universidad de Kansas, tres en la de Florida State y ser seleccionada por Connecticut Sun en el puesto 16 del draft de 2017, igualando la mejor posición de una española conseguido en 2014 por la también canterana del Club Baloncesto Islas Canarias Astou Ndour.

«La verdad es que Dallas es una ciudad que me gusta bastante, es acogedora y, de momento, no me puedo quejar de nada. Estoy con muchas ganas de seguir jugando y acumular victorias para conseguir algo en la Liga y llegar lo más lejos posible», añade la base isleña, con una medalla de plata en el Mundial de 2014 y en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, así como una de oro en el Eurobasket en 2017.

Su técnico Fred Williams manifestó que «ha dirigido muy bien el juego y ha aportado muchas cosas que no salen en las estadísticas. Creo que para ser su primer partido ha hecho un trabajo fantástico».

Tras estrenarse en la WNBA, Romero se convierte en la decimocuarta española que lo logra, uniendo su nombre a una histórica lista en la que aparecen Marta Xargay, Anna Cruz, Sancho Lyttle, Nuria Martínez, Elisa Aguilar, Amaya Valdemoro, Anna Montañana, Marta Fernández, Isa Sánchez, Begoña García, Betty Cebrián, Marina Ferragut y Astou Ndour.

La felicidad del Spar Gran Canaria

Leticia Romero debutó con 15 años en el primer equipo del Spar Gran Canaria y, a los 17, ya era la mejor directora de juego de la Liga Femenina. El presidente de la histórica entidad amarilla, Domingo Díaz, asegura que «tanto para Begoña Santana como para mí es una gran satisfacción su debut en la WNBA. Es una niña que se lo merece todo, ha sacrificado su vida por el baloncesto y ha llegado a lo más alto. Ya desde pequeña vimos un gran talento en ella, ha estado bien arropada por su familia y creo que ha estado en el mejor club de cantera de España para poder llegar a lo máximo. En ese sentido, estoy muy feliz por el Spar Gran Canaria porque consigue que chicas que empiezan en minibasket en las escuelas o en nuestro club puedan llegar a lo más alto». Por su parte, el técnico isleño Maikel López profundiza en que «el debut de una canaria en la WNBA siempre es un motivo de orgullo y, sobre todo, nos deja ver el trabajo y la calidad que tiene el deporte femenino grancanario y, en este caso, el Club Baloncesto Islas Canarias. Y el escaparate que significa siempre para las niñas de la sociedad grancanaria verse reflejadas en una deportista y seguramente muchas intentarán seguir sus pasos».