Euroliga / Semifinal El Barça vuelve a una final de la Euroliga once años después Una canasta de Higgins decanta en favor azulgrana un duelo ante el Milán en el que los hombres de Jasikevicius echaron de menos una mejor defensa Higgins celebra su canasta ganadora ante el Milán. / friedemann vogel / efe JOSÉ MANUEL ANDRÉS Madrid Viernes, 28 mayo 2021, 22:30

Sarunas Jasikevicius llegó al Barça hace unos meses para devolver a la sección de baloncesto azulgrana a la aristocracia continental de la que llevaba alejada unos años y lo ha conseguido a las primeras de cambio. Bien es verdad que herramientas las ha tenido todas, pero su equipo ya está en la final de la Euroliga, donde le espera el temible Efes Pilsen turco de Larkin y Micic.

Once años después de aquel título de 2010 en París ante Olympiacos, el Barça peleará por su tercera corona europea aunque con una asignatura pendiente: la defensa. A pesar de las concesiones atrás y el martillo de Kevin Punter (23 puntos) para un buen Olimpia Milán, Nikola Mirotic (21 puntos y 6 rebotes) y Nick Calathes (17 puntos y 6 asistencias) sostuvieron al conjunto azulgrana, vencedor después de una canasta final de Cory Higgins.

Ettore Messina, el cuatro veces campeón de la Euroliga, regresó de la NBA al baloncesto del Viejo Continente para devolver al 'pallacanestro' italiano parte de su antiguo esplendor y después del parón de la temporada pasada por la covid, lo cierto es que ha metido al tricampeón Milán en una 'final four' casi tres décadas después de la mano de veteranos de guerra como Hines, Micov, Sergio Rodríguez o Datome.

84 Barcelona Calathes (17), Abrines (6), Higgins (11), Mirotic (21) y Davies (2) -quinteto inicial- Bolmaro (4), Kuric (8), Hanga (2), Claver (-), Smits (3), Oriola (-) y Pau Gasol (10). 82 Olimpia Milán Delaney (9), LeDay (8), Shields (13), Micov (14) y Hines (4) -quinteto inicial- Sergio Rodríguez (11), Punter (23), Roll (-), Evans (-), Datome (-), Brooks (-) y Tarczewski (-). parciales: 27-24, 24-18, 16-29 y 17-11. árbitros: Radovic, Boltauzer y Latisevs. Sin eliminados. incidencias: Segunda semifinal de la Euroliga 2020-21 disputada en el Lanxess Arena de Colonia a puerta cerrada.

El Barça salió a romper el partido desde el primer minuto, guiado por la dirección de Calathes y con Mirotic, el más esperado después de su decepcionante papel en la serie de cuartos frente al Zenit de San Petersburgo, avisando pronto de sus intenciones de liderar al Barça hacia la final. El serbio Micov y LeDay sostenían a Milán en el primer cuarto, marcado por el despliegue físico, una faceta en la que Jasikevicius confía con un equipo exuberante.

Cinco minutos y medio tardó en aparecer en escena Pau Gasol, ante la gran oportunidad de cerrar su legendaria carrera con el título que le falta. El de Sant Boi se estrenó con un triple y cerró con siete puntos un primer cuarto de anotación elevada, más de ataques que de esfuerzos defensivos, en el que Punter cogió el testigo ofensivo de Micov en el conjunto transalpino.

Otro triple de Gasol, el segundo, ponía el +6 en el marcador para el Barça, la primera ventaja sustancial del partido. Echaban de menos y mucho en el Milán el acierto de Shavon Shields, en el gran momento de su carrera y verdugo del Barça con el Baskonia en la final de la pasada Liga ACB. Al alero de Kansas, en el segundo mejor quinteto de la competición, le costó entrar en calor pero lo hizo con siete puntos en el segundo cuarto. Sin embargo, estuvo demasiado solo ante un rival acertado colectivamente, que metió la directa antes del descanso para irse a la pausa con una sustanciosa ventaja de nueve puntos y una demoledora proyección anotadora superior a la centena.

Un tercer cuarto para el olvido

La receta para matar el partido tras la pausa parecía clara: más intensidad defensiva manteniendo el acierto en ataque. Lo cierto es que salió bastante más entonado el conjunto de Messina, que al son marcado por Punter y el exazulgrana Delaney le dio la vuelta al marcador para ponerse por delante por primera vez en el partido (57-58), después de un parcial de 6-16.

Más y más puntos del neoyorquino Punter, hasta la veintena, y un triplazo del 'Chacho' Rodríguez encendían ya las alarmas en el Barça, cargado de faltas con un +8 para los italianos. Calathes, con un tiro desde más allá del 6,75 cuando apretaban los nervios, permitió reducir la distancia a solo cuatro puntos con el último cuarto por delante. Y eso que la mejor cualidad del director de orquesta heleno no pasa precisamente por el tiro.

Entre el griego, más acertado de cara al aro contrario que nunca, y la garantía de Mirotic, el Barça volvió a recuperar el mando con ocho minutos de juego por delante. Nadie dijo que fuera a ser fácil. Menos aún con una anotación rival tan elevada. El partido entró en un correcalles taquicárdico para los entrenadores. Propio de los nervios en los minutos decisivos de una cita trascendental.

Bajo el signo de la máxima igualdad, Calathes, el mejor del partido, caía lesionado. Mirotic no erraba desde el tiro libre, pero Punter seguía haciendo daño desde la larga distancia. La tuvo el jugador nacido en El Bronx de tres, pero falló y dejó en manos de su compatriota Higgins la resolución de la semifinal. El ex del CSKA, un especialista, no falló y rubricó casi sobre la bocina el regreso del Barça a una final de la Euroliga.