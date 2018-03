Un día de vida en el Romano

Llega un nuevo reto en la vida de José Manuel Rivero. Desde que en agosto de 1976 le amputasen su pierna derecha por un accidente, su esfuerzo diario ha sido encomiable. «No hay límites físicos, sino mentales y sociales», resalta. Hoy en día, a sus 59 años de edad, este graduado social, especialista en asesoramiento de empresas, tiene el deporte como aliado. «El deporte siempre ha sido mi gran pasión, antes y después del accidente. He practicado judo, fútbol y desde 2014 estoy corriendo». Ya ha ido sumando retos deportivos. El maratón de la Transgrancanaria, en montaña, o el maratón de Berlín, en asfalto, han sido dos «experiencias inolvidables», pero ha ido añadiendo carreras a su historial.

«Con voluntad y con el enorme apoyo de la familia y de los buenos amigos, que a nivel particular te reconocen tus logros sociales, se van logrando metas», añadiendo que la que va a afrontar este fin de semana es «otra cosa. He participado en las dos últimas ediciones, por equipos, y tenía la necesidad mental de intentar hacerlo a nivel individual, y ha llegado el momento», dice. No se pone ninguna meta, sino correr, trotar y caminar e intentar hacer el máximo número de kilómetros. «No pienso dormir, pero sí tengo claro que debo destinar 5 horas, repartidas durante el día, en descansar, comer y avituallarme».

Su principal hándicap puede ser las rozaduras en el muñón, debido al exceso de impactos. «Me quitaré la prótesis cada vez que descanse y llevaré de repuesto, así como dos muletas, por si se me rompe la prótesis», afirma. No quiere ser referente de nada, pero su ejemplo le puede servir a otras personas para curarse sus miedos, «porque si uno puede, otro también».

Desde las 12.00 horas del sábado a las 12.00 horas del domingo. José Manuel anima a la ciudadanía a que acuda en algún momento del día a animar a los participantes. Para esta aventura cuenta con la colaboración de Coca-Cola y Ortopedia 7 Islas, que en la figura de su director Paco Sosa siempre ha apostado por él, así como con el inestimable apoyo de Wonka Producciones, empresa organizadora del 24h Run. José Manuel Rivero está ilusionado con su nuevo reto.