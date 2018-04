La Traína, en la pirámide de su vida

Yeray Domínguez es un corredor popular que el próximo 30 de junio estará en la línea de salida de la playa de Las Marañuelas de Arguineguín para disfrutar de la magia nocturna de la Traína Trail Spar Mogán y alcanzar el objetivo de entrar en meta en el Muelle. Pero para llegar a este momento, este joven grancanario de 39 años de edad ha pasado una auténtica carrera de fondo por la vida.

En abril de 2017 le diagnosticaron cáncer. Tras unos meses con síntomas y parámetros nada normales -tos excesiva, pérdida de peso, sudoración, etc- le diagnosticaron un linfoma. «Comencé con los ciclos de quimioterapia. Cada 21 días tenía tres días de quimio y esto duró seis meses. A pesar de esta circunstancia yo intentaba hacer de mi vida lo más normal posible. Salía e intentaba ocupar las horas de la mejor manera. Y en diciembre llegó una nueva etapa. Durante un mes estuve ingresado en el Hospital Insular para el autotrasplante de células madre. Mi cuerpo quedó a cero de defensas, con sesiones de quimio muy fuertes, y totalmente aislado. Todo salió a la perfección. Ahí pasé las Navidades y salí del hospital el 2 de enero. Aprovecho la oportunidad que me brinda CANARIAS7 para agradecer a todo el personal del hospital el trato recibido, así como la labor de la doctora Mari Carmen Losada, que me ha devuelto la vida», relata emocionado.

Justo durante ese mes de hospitalización, Yeray se planteó un reto. «Un día se me ocurrió dibujar una pirámide y poner objetivos, sueños y retos de futuro, y uno de ellos fue correr la Traína Trail. El motivo fue que hace dos años, en la edición de 2016, estaba en Arguineguín y vi la salida y la entrada a meta de los corredores. La familia de mi novia es de esta localidad de Mogán y quedé impactado. Ese juego de luces de los frontales de los corredores, el ambiente. Todo me gustó. Quería cumplir ese sueño y desde que salí del hospital lo tuve claro. A los quince días me vine al parque Romano a iniciar una preparación de cara al 30 de junio. Salí muy debilitado del hospital, pero gracias a la Traína he ido avanzando. Desde que abrieron las inscripciones me apunté a la Traíña de 14 kilómetros y esto me ha dado una motivación diaria que agradezco. Me ha creado un hábito y sé que cada día debo correr un poquito», confiesa. Este impulso, esta motivación recibida, la quiso agradecer Yeray Domínguez. «Le envié un correo electrónico a la Traína contando mi historia y la ilusión que ha provocado en mí la carrera. No pasó ni una hora y Óscar Mejías, director de carrera, se puso en contacto conmigo pidiéndome si podían publicarlo para intentar ayudar a gente en mi misma situación. Les dije que lo pensaría y al final les dije que sí».

El Facebook de la Traíña se ha desbordado, con miles de visitas y casi 300 comentarios. «Me ha sorprendido la sensibilización de la gente y estoy muy agradecido a todos». Yeray Domínguez es un ejemplo para muchos.