La «experiencia inolvidable» de Francisco Cabrera Galindo

«La carrera fue espectacular con una organización de 10. El trazado estaba perfectamente balizado y el ambiente fue fenomenal», comenta. Cabrera Galindo, médico residente en Medicina Física y Rehabilitación en el Hospital Doctor Negrín, es un apasionado del atletismo. En su mente siempre está ir añadiendo nuevos retos e ir mejorando sus particulares marcas. Desde hace dos años está entrenando bajo las órdenes de Saúl Castro y su progresión ha sido extraordinaria. El pasado sábado en Teror demostró en una carrera exigente, con 878 metros de desnivel positivo, que está en un nivel extraordinario.

La montaña no tiene nada que ver con el asfalto, pero Francisco Cabrera Galindo preparó bien la carrera. «Tenía claro que había que salir muy rápido de entrada, y así lo hice. Salí fuerte, pero en la bajada hacia el barranco el caboverdiano me alcanzó, porque bajaba mucho mejor que yo. Subiendo a Guanchía me pude despegar e intenté mantener el tipo. En Osorio sufrí mucho, pero también pude levantar la cabeza y disfrutar del paisaje, algo que este tipo de pruebas te ofrecen y es lo que las hacen diferentes. Al coronar Osorio intenté seguir fuerte, pero no tenía referencias, por lo que ya en la calle Real y viendo el arco de meta seguía mirando hacia atrás», matizaba.

Galindo llegó al Pico de Osorio, en el kilómetro 12,2, en 1 hora y 04 minutos, y los últimos 3 kilómetros los realizó en 14 minutos. Al final aventajó en casi 3 minutos al caboverdiano Kueny Miranda y en algo más de 5 minutos a Eoin Flynn, que también el sábado por la noche alababa la actuación de Galindo: «Increíble el tiempo que ha hecho. Lo felicito porque está en un nivel asombroso».

Esta victoria no hará que Galindo cambie de objetivos. «Me ha encantado la experiencia, pero aún me quedan objetivos por cumplir en el asfalto», resalta. «No descarto correr una carrera por montaña al año, porque me ha encantado, pero ahora estoy centrado en poder bajar de los 30 minutos en un 10.000, y todos mis esfuerzos están puestos en poder lograr este anhelado objetivo en el 10K del Maratón de Valencia, que se celebrará el 2 de diciembre. «Creo que ahora mismo estoy cerca de esa marca y confío en lograrlo en diciembre en Valencia, en una carrera rápida. Iré junto a Saúl Castro, ya que él correrá el maratón», confirmó.

El Aguas de Teror Trail-Desafío de los Picos ha dejado un gran sabor de boca entre todos los participantes, ya que disfrutaron de una carrera con un trazado muy bien diseñado y una organización de lujo.

De cara a la edición 2019, CANARIAS7 puede adelantar que en la carrera de 15K, y con el objetivo de evitar el embotellamiento inicial, se baraja una alternativa ideal por sendero que evitará este colapso y que la organización ya tiene preparada como alternativa.