Almeida: «La esencia del fútbol es ganar y perder en el campo»

— La Federación ha propuesto que, de Segunda B para abajo, se congelen los descensos y sí se disputen eliminatorias de ascenso de las correspondientes categorías. Y ahí entraría el Tenisca, su equipo, que marchaba líder del grupo canario de la Tercera División.

— Vamos a ver en qué queda eso. Debe aprobarse y, aunque sea así, supongo que habrá que buscar una fórmula para la disputa de los partidos y las condiciones más propicias. Desde luego que es una situación compleja, que nadie podía esperar y que, indudablemente, ha hecho mucho daño a la sociedad en general y, por extensión, al fútbol.

— ¿Es partidario de esta solución?

— Soy un hombre de fútbol. Me crié en el Artesano y allí aprendí los valores y los códigos de este deporte. También me enseñaron a respetar su esencia. Y la esencia del fútbol es que todo se gana o se pierde en el campo. En lo que a mí respecta, no tendría mayor satisfacción que, cuando se pudiera, cuestión que depende de las autoridades sanitarias, se jugasen las diez jornadas que restan, que se completara el calendario. Es evidente que con todo lo que está pasando, si ya es difícil retomar el calendario en el fútbol profesional, imaginen en el ámbito amateur y modesto en el que nos encontramos. Lo que pueda o no pasar no depende de mí, del Tenisca y quizás, tampoco, de lo que quieran los clubes. Estaremos obligados a hacer lo que nos digan.

— Pero si se ejecuta el plan exprés diseñado por Rubiales, al Tenisca se le respetaría su posición de privilegio...

— Sinceramente, ahora no estoy en el momento de pensar en eso. Primero porque no deja de ser una propuesta que deberá ser ratificada y, segundo, porque lo más importante en estos momentos es la salud de la gente. Parece que nos olvidamos que los jugadores de fútbol también tienen familia, amigos, inquietudes y, con el coronavirus, riesgos de poder contagiarse. Es una irresponsabilidad que nos pongamos ahora a pensar en ese escenario cuando la pandemia sigue ahí. El fútbol no es lo que debe importarnos cuando vemos lo que está pasando aquí y en el resto del país y del mundo.

— Entonces, ¿cuál sería su solución?

— Antes lo apunté. Ganar y perder en el campo, compitiendo. Como ahora no se puede, esperar a que sea posible. Dentro de dos o tres meses. Lo que haga falta. Tampoco va a pasar nada si, con esta emergencia que vivimos, tenemos que jugar en julio o agosto e, incluso, irnos a septiembre. Y si se tienen que trastocar los calendarios que vienen luego, pues se hace. No entiendo que se quiera condenar una temporada que ya estaba en su fase final, a punto de terminar, en favor de otra, que sería la próxima, que ni ha empezado. ¿En qué lugar queda todo el trabajo realizado y acumulado? ¿Cómo se valora, entonces, el esfuerzo de cada club?

— Lo que sí parece inviable, a corto plazo, es la disputa de partidos con espectadores en las gradas. ¿Qué opinión le merece?

— Un partido sin espectadores no es un partido. Los equipos juegan para la gente. Y si ganar o perder en el campo es la esencia del fútbol y de cualquier deporte, quitarle los espectadores, el ambiente, es algo que también va contra su naturaleza. Tengo la fortuna de pertenecer a un club que se sostiene en una afición fiel, sana, que es un ejemplo a la hora de animar y ambientar un estadio.Yo no me imagino al Tenisca jugando sin sus seguidores en el Virgen de Las Nieves como supongo que ningún otro entrenador lo haría con su equipo.

— ¿Vigila mucho a sus jugadores en esta cuarentena?

— Estoy al día de todos, pero no les doy la lata. Están con sus familias y supongo que compartiendo estas semanas de incertidumbre y preocupación. Lo último que les faltaba es que estuviera detrás de ellos. Confío en ellos, sé que están llevando un plan para mantenerse en forma aunque, que nadie lo olvide, los equipos vamos a necesitar dos o tres semanas de entrenamientos antes de volver a competir cuando llegue el momento. Sería una locura, tras un mes parados, pretender jugar antes.

— ¿Cómo lo está llevando usted?

— Tengo a un hijo en el extranjero por estudios y le echo de menos. Es lo único malo porque en casa, con el resto de la familia, lo llevo bien.

Posturas divergentes en los banquillos

La mayoría de los entrenadores del grupo canario de la Tercera División (XII) está a favor de dar por finalizada la actual temporada, para evitar riesgos innecesarios con la salud, tener que comprimir la competición con partidos entre semana, y tener tiempo para pensar ya en la siguiente campaña, que se presenta con muchas dudas e incertidumbre.

En un porcentaje superior al sesenta y cinco por ciento, según sus declaraciones a Efe, los técnicos se muestran partidarios de "hacer borrón y cuenta nueva, de olvidarse de lo ocurrido", y aunque reconocen que será muy complicado, por no poder contentar a los todos los participantes, "esperan que la federación tome las medidas oportunas y sean aceptadas".

El técnico del cuadro güímarero, Juan Jesús Alonso, señala su idea sobre la competición, "la continuidad de la liga no profesional está muy complicada, la sensación personal es que la Federación y los organismos competentes tendrán que tomar decisiones para concluirla, pero causará disconformidad entre los clubes, y será muy difícil ponernos a todos de acuerdo. Nosotros aceptaremos cualquier medida que se adopte".

Rayco García, primer entrenador del Club Atlético Tacoronte, deja el fútbol aparcado "honestamente, ahora mismo está en el último lugar, no pienso en ello", y tampoco tiene claro el futuro de la competición, "será difícil completarla, nos quedan semanas de confinamiento, y luego habrá que reducir los contagios diarios, y se tomarán medidas para evitar nuevos infestados. Saldremos a la calle y aún tendremos restricciones".

Maxi Barrera lleva el cuerpo técnico del CD Atlético Paso, y le gustaría completar la liga, "ojala podamos competir de nuevo, pero es una situación muy complicada de afrontar, y a día de hoy veo difícil que se pueda finalizar".

El técnico del CD Buzanada, Willy Barroso, anima a sus jugadores "a tener mucho ánimo y tranquilidad, y también paciencia. Que realicen los trabajos recomendados por el cuerpo técnico, tanto físicos como alimentarios", pero no tiene claro si podrá completarse el campeonato, "no sabemos si podemos volver, paro hay que estar lo más preparados posible, que el club se está jugando muchísimo".

Juan Jesús De Vera Camejo "El Chola", entrenador UD Gran Tarajal, y tiene muy claro qué hay que "pasar página, regresar a la normalidad, convivir y disfrutar con los vecinos y de todo aquello que hacíamos antes, despertarnos del amargo sueño cuánto antes, esperando que todos seamos consientes del compromiso de cada uno, y se actúe en consecuencia".

Michel Brito (UD Ibarra), también comenta a EFE que lo más razonable y justo para todos, "sería terminar la temporada. No podemos obligar a jugadores y clubes amateur a jugar en fechas comprimidas, con partidos entre semana, con jugadores pidiendo permiso en sus trabajos, si es qué los tienen. Por la salud y el bienestar de todos, lo ideal sería cerrar ya la liga".

El grancanario Jero Santana, ahora en la UD Lanzarote, entiende "que no pinta nada bien lo que vivimos como para pensar en reanudar la competición. El error está en no separar el fútbol profesional del amateur. Para los que viven de eso será más fácil todo, incluso volver a competir, para los que tenemos el deporte como hobby es un trastorno. Casi mejor cerrar la temporada y pasar página. La salud debe estar por encima del fútbol".

Para Yoni Oujo, entrenador del filial de la UD Las Palmas, "debemos aceptar las decisiones que tomen sobre la temporada". El técnico les diría a los equipos que pudiesen verse afectados "que los responsables en tomar las medidas sobre el futuro de la liga lo harán desde unas premisas generales: sanitarias, competitivas, económicas, y mucho mejor que de manera individual, como nosotros, influenciados por intereses particulares".

Quico de Diego también piensa "que el fútbol ahora no es una prioridad". el técnico del CD Marino opina que no sabe "cuál la mejor solución, pero es complicado tomar una determinación, y que todos los equipos estén contentos".

Ángel Sánchez, que tiene a su cargo el primer equipo del CD Mensajero, mantiene la idea de la salud por encima del fútbol, "el deporte ahora es secundario, lo importante es que todo esto pase muy pronto", pero no descarta volver, "jugaremos cuándo tengamos que hacerlo, y en las condiciones que nos digan".

Mingo Oramas, técnico de la UD San Fernando de Maspalomas, tiene claro que lo justo sería "que continúe la temporada, que los equipos se clasifiquen en el puesto que ganen. No tiene sentido dar por concluida la liga cuándo, en el caso del Grupo Canario, los equipos no tienen los mismos partidos disputados, y dar vencedores a unos cuando otros tienen posibilidad de superarlos en la tabla".

Juan Carlos Socorro, del CF San Mateo, no tiene nada claro el futuro del campeonato, "lo que falta de campeonato está en el aire, pues no sabemos cuándo podemos reanudar los entrenamientos y la competición", y en cualquier caso, señala el técnico, "pase lo que pase, se reanude o no, será irreal, y difícil de asimilar por todos los protagonistas, dado lo que hemos pasado en estas últimas semanas".

También Rubén García, CD Santa Úrsula, en la línea de otros técnicos opina que "la salud pasa a ser la prioridad", pero a su equipo, "le gustaría completar la temporada, ya que cualquier otra medida sería injusta, pero siempre condicionada a la seguridad de las personas".

Chus Trujillo, que dirige a la UD Tamaraceite comenta que su opinión es "completar la temporada, aunque con ello se pueda solapar con la siguiente. Estoy en la línea de lo comentado por el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, -cualquier otro escenario sería injusto-, y en ese sentido, debemos poner todos de nuestra parte, y aplicarnos el refrán que dice: a grandes males, grandes remedios".

Leandro Cabrera "Mazinho", responsable del primer filial del CD Tenerife, no tiene dudas sobre las prioridades, "ahora mismo la salud es lo primordial", pero define sus incertidumbres sobre la continuidad de la competición, "es complicado hablar de futuro sin saber, cuándo y cómo terminará la pandemia, para volver a darle normalidad a nuestras vidas. Imagino que se intentará completar la liga, si hay fechas, y nos adaptaremos a las decisiones federativas".

Miguel Santana, actual entrenador del Unión Puerto, opina que para afrontar el final de campeonato, "primero debemos esperar a que se pare la pandemia, que se le vaya dando normalidad a la vida de las personas, y luego podemos hablar de fútbol, de encajar en el tiempo los jornadas que faltan para concluir el campeonato, que haya seguridad en los desplazamientos, pero veo muy difícil que podamos seguir jugando esta temporada".

Ángel Luis Camacho, que lleva las riendas del CF Unión Viera, espera equivocarse, pero no tiene mucha confianza en poder terminar la competición, "no se dan las condiciones para volver a competir", y aporta su opinión al respecto, "una buena medida sería terminar en blanco la temporada, que no hubiera ascensos o descensos. Ni siquiera campeones, esto es algo excepcional. No sería justo declarar un campeón sin haber disputado todas las jornadas".

Iván Rodríguez, responsable del CD Vera, aunque sólo lleva seis jornadas con el equipo, tiene clara la decisión que le gustaría que tomase la federación, "reanudar la competición", en su opinión, "quedan muchos puntos por disputar, y es el tramo más importante, y deberíamos poder seguir disfrutando de la liga", pero antes debemos salir de la pandemia, "que ojalá termine pronto".

Para Claudio Morera, téncico del Villa de Santa Brígida, no ve nada claro ni el futuro de los clubes, ni poder reanudar la liga, "no me hago una idea de cómo van a quedar los equipos con el tema de los patrocinadores, ya que la situación de la economía será dramática en pocos meses, si hablamos de terminar la competición, lo veo aún más difícil, tenemos el problema de la insularidad, y apiñar lo que queda de la liga en pocas semanas se antoja imposible".