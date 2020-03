A la búsqueda de un triunfo de solera

Un año más, la prueba presenta un gran cartel de atletas de élite que lucharán por la victoria y en categoría masculina el principal candidato al título es el catalán Pau Capell. El corredor The North Face lleva tres victorias consecutivas en la prueba grancanaria y se conoce el trazado al dedillo. «Intentaré lograr la cuarta consecutiva. Estoy con ganas y he entrenado muy bien, pero hasta que la carrera no empiece y notes tus propias sensaciones no sabrás como saldrá la cosa», advierte.

Los estadounidenses Jared Hazen y Dylan Bowman, el leonés y actual subcampeón Pablo Villa, el chino Peiquan You, el campeón de 2015 procedente de Lituania Gediminas Grinius, el italiano Luca Manfredi, los franceses Lambert Santelli, Mathieu Blanchard y Arthur Joyeux Bouillon, el suizo Diego Pazos, el británico Harry Jones, el portugués Helio Fumo, el argentino Gabriel Rueda, el rumano Robert Hajnal o el tinerfeño David Lutzardo serán algunos de los que presenten batalla en una carrera muy exigente.

Donde hay una competencia feroz es el apartado femenino. A priori, la sueca Mimmi Kotka parte como punta de lanza, pero no hay que olvidar a Azara García De los Salmones, campeona en 2017, la china Fuzhao Xiang, las norteamericanas Kaci Lickteig y Kaytlyn Gerbin, las francesas Audrey Tanguy, Nathalie Mauclair y Claire Bannwarth, la suiza Andrea Huser, la italiana Lisa Borzani, la brasileña Fernanda Maciel, las húngaras Ildiko Wermescher y Eszter Csillag o las corredoras españolas Claudia Tremps y Leire Martínez.

Ya todo está a punto para vivir una carrera trepidante. Ayer, en el hotel H10 Playa Meloneras Palace, se procedió a la presentación oficial de atletas, con la presencia de Concepción Narváez, alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, Fernando González, de Arista Eventos, Mariano Álvarez, de Spartan Trail, y los corredores Pau Capell y Mimmi Kotka.

El objetivo de los corredores que afronten hoy el reto de la Classic es alcanzar la meta en el Faro de Maspalomas.

La emoción previa se podrá vivir al detalle esta noche en Las Canteras, con un espectáculo previo que espera contar con miles de aficionados. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Arista Eventos han preparado una velada muy especial, destacando la presencia en la salida del grupo folclórico Los Gofiones.

De la arena de Las Canteras a tocar el Nublo y posteriormente a volver a pisar la arena de la playa de Maspalomas para alcanzar el Faro. La Transgrancanaria Classic es una competición que destaca por su dureza y espectacularidad, con un recorrido de ensueño que este año transcurrirá por senderos que quedaron devastados por el incendio del pasado verano, pero que fomentará la conciencia de unos amantes del trail y la naturaleza.