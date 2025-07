Will Smith quiere mudarse a Gran Canaria Música, cócteles de autor y lucha canaria: así ha sido el paso del artista por la isla tras el Granca Live Fest

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 9 de julio 2025, 20:54 Comenta Compartir

«¡Me encanta Gran Canaria! ¡Me voy a mudar!» Así resumía el actor y rapero estadounidense Will Smith su estancia en la isla durante la semana pasada. Era el cabeza de cartel del primer día del Granca Live Fest, y pese a que su faceta como cantante no es la más conocida, su actuación no dejó indiferente a nadie.

El artista se alojó en un hotel de San Agustín y a través de un vídeo en su cuenta de Instagram ha dejado constancia de cómo aprovechó el tiempo: música, cócteles, espectáculo, y hasta se atrevió con la lucha canaria.

Temas

Will Smith