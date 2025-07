Helena Victoria Falcón Santana Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 3 de julio 2025 | Actualizado 04/07/2025 00:10h. Comenta Compartir

Will Smith fue el gran triunfador, con un vibrante y emotivo concierto, en la primera de las tres jornadas del Granca Live Fest, en el Estadio de Gran Canaria.

«¡Hola Gran Canaria, estoy muy contento de estar aquí! Necesito vuestra ayuda para esta fiesta. ¡Amigo!». Con estas palabras dejó claro el popular cantante y actor norteamericano que había llegado a la isla para protagonizar un concierto muy divertido en el que el apoyo del público sería vital.

El momento más emotivo de la noche llegó con el homenaje a su querido tío Phil, personaje clave en la serie 'El Príncipe de Bel Air' y figura paterna en su vida dentro y fuera de la pantalla. «Cuando perdí al tío Phil, sentí que debía ser el tío Will para el mundo entero», confesó el artista visiblemente emocionado.

Alternando el español y el inglés, Smith se dirigió al público con humildad y humor: «Yo quiero hablar español pero no sé todas las palabras que quiero decir, pero tengo a mi traductora Antonia», bromeó antes de regalar unas palabras llenas de amor y reflexión. Pidió al público un gesto colectivo: «Todos estamos pasando por algo, pero si amas a alguien, dale un abrazo. Todo el mundo necesita amor. El amor es lo único que va a salvar el mundo». La música dio paso entonces a una sentida balada al estilo góspel, colmada de emoción y dedicada a quien fuera su figura paternal en la serie.

Pero el show no se quedó ahí. Will Smith, ante el estadio más lleno y entregado de toda la jornada, apareció en escena con un intenso rap de apertura, mientras imágenes de su carrera y vida personal llenaban las pantallas del fondo. Acompañado por un coro y un grupo de bailarinas con estética noventera, evocando la época dorada de 'El Príncipe de Bel Air', puso al público a vibrar desde el primer minuto.

No faltaron las sorpresas: subió a varias personas al escenario, las entrevistó en español y les lanzó un reto inolvidable: bailar el mítico paso de Carlton al ritmo de Tom Jones. También hubo guiños para las nuevas generaciones con el 'trend viral' de TikTok que protagonizó con la canción 'Anxiety', mezclando presente y pasado con naturalidad.

Con el público completamente entregado, Smith organizó un momento coral dividiendo al estadio en hombres y mujeres para entonar juntos los coros de uno de sus temas más celebrados. Luego, la fiesta subió de nivel con un repaso por sus éxitos cinematográficos, incluyendo 'Bad Boys', el viaje al viejo oeste con 'Wild Wild West', y, cómo no, la mítica 'Men in Black', con decenas de participantes vestidos con el icónico traje negro y corbata.

Will Smith no solo ofreció un espectáculo musical, sino una verdadera celebración de su legado artístico y humano. Y en esa mezcla de nostalgia, ritmo y mensaje, se ganó una vez más el cariño del público.

Tras el norteamericano, Dei V, Toni Bob y Delaporte, ya bien entrada la madrugada pusieron el broche final a un festival que arrancó con la fusión de flamenco, electrónica y ritmos urbanos que propuso María José Llergo, cuya energía no decayó a pesar de cantar ante un estadio que estaba prácticamente vacío.

«¡Efecto Pasillo!», gritó el estadio. Coreando su nombre dio comienzo la actuación del grupo que puso el acento canario en este primer día de festival. La banda grancanaria logró llenar el recinto cercano al escenario a pie de pista que, al inicio, estaba prácticamente vacío.

Con el tema 'Baile', arrancaron haciendo saltar a todos desde la primera nota. Sin tregua, siguen con sus clásicos, como 'Funketon' y 'No me importa que llueva', mientras el público tomaba el testigo, cantando a pleno pulmón y bailando sin parar de un lado a otro.

La banda puso su sello con una versión en español del clásico de Bob Marley, 'This is Love'. Tras ese ritmo incansable, llegó el momento más íntimo: 'Cuando me siento bien', cantado a capela junto al público. «Dedicada al activismo y a la no guerra. No es un relato político, es un relato de amor», explicó el vocalista Iván Torres, mientras las linternas de los móviles iluminaban la noche.

La fiesta de Efecto Pasillo continuó con un reto al público: una versión de 'Atrévete', para seguir bailando sin pausa.

La sorpresa llegó con la aparición de su productor, Tato Latorre, a la guitarra eléctrica. La banda avanzó el esperado regreso de Nauzet Barreto, su guitarrista original.

El broche final lo puso su himno, 'Pan y mantequilla', con un público entregado desde la primera nota y Nauzet Moreno acompañando a Iván Torres al micrófono. «Nos vamos cantando», se despidió el vocalista, mientras el estadio entonaba el tema bajo una lluvia de confeti.

Jason Derulo y su 'Savage Love'

Jason Derulo, que se hizo esperar más de diez minutos, dejó el inicio de su actuación en manos de un DJ. El estadio, que se iba llenando poco a poco, presentaba un escenario dominado por hinchables gigantes de temática futurista.

Arrancó con su tema 'Swalla', sin dejar de bailar ni un instante. Fue una actuación coreada de principio a fin, con un artista totalmente implicado, acompañado de un potente cuerpo de baile en el que parecía uno más.

El público se dejó la voz y cada gesto del cantante fue respondido con gritos y aplausos. Todo el estadio se puso a bailar con su éxito viral de TikTok, 'Savage Love', reviviendo el reto que arrasó en redes durante el año 2020.

Distintas zonas gastronómicas y de ocio

El público se mueve por las instalaciones para poder disfrutar de una gran variedad de zonas. Un área gastronómica llena de opciones de comida, que incluye desde propuestas saludables, pasando por otras de kilómetro cero y hasta con comida para celíacos.

También hay tiempo en el Granca Live Fest para descansar entre baile y baile. Se ha instalado una zona 'chill out' destinada para que el público reponga fuerzas en la zona de carpas.

El estadio cuenta también con una tirolina de punta a punta que permite a los asistentes volar por todas las instalaciones mientras suena la música en directo sobre el escenario.

El programa del viernes y del sábado

Este viernes, los conciertos arrancan con el que protagonizará El Kanka, desde las 17.00 horas. La fiesta continuará con Coque Malla (18.15 horas), Nathy Peluso (19.45 horas), Ozuna (23.00 horas), y Bomba Estéreo (00.30 horas). Las sesiones musicales entre los conciertos las protagonizan Renzzo El Selector, Kilombo Improvisado, María Moss y Mel Ömana.

La última jornada del festival, este sábado, arrancará con los conciertos de Picoco's (16.50 horas), Rawayana (17.45 horas) y Ca7riel+Paco Amoroso (19.15 horas).

Emilia cogerá el relevo a partir de las 20.45 horas, como preludio a una recta final protagonizada por Enrique Iglesias (22.15 horas) y Carín León (00.10 horas).