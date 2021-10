Dani Martín amaga con la vuelta de El Canto del Loco El cantante promociona así el homenaje que realizará a la banda en 'No, no vuelve', un disco en el que ha regrabado diez canciones de la banda y una inédita

Dani Martín tenía desde el lunes a los fans de El Canto del Loco a punto del infarto. El músico de 44 años subía ayer a sus redes sociales un par de vídeos promocionales con la retranca a la que nos tiene acostumbrados. En el último de ellos, se escenificaba una entrevista al cantante, en la que concedían una última pregunta al periodista. «Me imagino que esta pregunta ya te la habrán hecho más de una vez, pero bueno yo creo que, en definitiva, es lo que la gente espera. El Canto del Loco, ¿qué? ¿vuelve?». En ese momento, Dani se queda serio y en el último plano se puede leer: 6 de octubre, 21:00 horas.

Hace unos minutos, el de San Sebastián de los Reyes resolvía la pregunta con un tercer vídeo en el que dice a cámara: «'No, no vuelve'. Así es como se llama el homenaje que le he hecho a la banda de mi vida. He regrabado diez canciones de la historia de El Canto del Loco y una inédita. 'No, no vuelve', así se llama el primer adelanto de este disco». Después se deslizan los primeros versos de la canción, que se estrenará mañana. «Unas All Star, un corazón que pinté en un banco con la pasión del que cree que todo es para siempre».

Cabe aclarar que en una entrevista que el intérprete concedió recientemente a Los40, este contó que durante el confinamiento tuvo un momento nostálgico y decidió grabar diez temas en su estudio. «Hemos hecho un disco que, para mí, representa lo que era El Canto del Loco, su espíritu, su actitud», dijo entonces.

Esta misma tarde, su primo, David Otero, que fue uno de los guitarristas de la banda, descartó la reunión en declaraciones a 'La vanguardia'. «Supongo que va a ser un disco de homenaje a las canciones del Canto, pero no tengo ni idea», explicaba al periódico. Así ha sido finalmente.