¿Cuál es la verdadera razón de que el tren nunca haya pasado por Verín?

Las pequeñas realidades son las que acaban contando las grandes verdades. A partir de esa premisa, la compañía gallega Chévere, galardonada con el Premio Nacional de Teatro, erige su montaje 'Curva España' a partir de un hecho real convertido en leyenda urbana, que en sus manos permite indagar sobre buena parte de las causas de lo que se denomina como la España vaciada.

Los próximos días 14 y 15 de mayo, en el teatro Cuyás de la capital grancanaria, Chévere presenta este montaje «sobre la memoria y con un tono detectivesco», según explica el director Xron (nombre artístico de Xejus Ron).

«El punto de partida de esta historia o leyenda se sitúa en una zona rural, en una pequeña villa, fronteriza entre Galicia, Portugal y Zamora. Ha resistido a paso del tiempo, ya que ocurrió hace casi cien años. La gente sigue creyendo en ella y ya forma parte de la identidad de la zona», señala Xron sobre este suceso real.

En concreto, alude al 26 de mayo de 1927, cuando el ingeniero de caminos José Fernández-España y Vigil falleció tras precipitarse por un barranco el coche que conducía en Bouciña Redonda, parroquia de O Navallo, Ayuntamiento de Riós (Ourense), cuando trabajaba en el estudio del trazado de la variante sur por Verín del ferrocarril Puebla de Sanabria-Ourense. Este suceso provocó que cambiara el trazado previsto de la red ferroviaria en esa zona, lo que supuso un importante coste económico y dejó a sus habitantes más aislados.

«Nos pareció que esa historia que nos llegó por casualidad tenía mucha miga e hilos de los que tirar. Nos pusimos a escarbar qué podía haber debajo y fuimos descubriendo detalles y desviaciones. Pone de relieve el reflejo de lo más profundo de la España vaciada, el reflejo de las razones de por qué han quedado vacíos en el mapa algunos lugares. No ha sido por casualidad», subraya Xron.

Durante 'Curva España', esta veterana compañía cuenta, según su director, «que se ha hecho con premeditación, alevosía y nocturnidad la construcción del estado de nación español, por decisiones de unas élites y oligarquías, que marcaron por dónde se construía el tren». «Lo que significaba progreso a todos los niveles. En ese cruce concreto, a todo el mundo le llama la atención por qué, a pesar de estar la zona muy poblada, no pasa el tren», añade.

Este montaje, reconoce, es un paso más dentro de la apuesta que ha hecho esta compañía por llevar a cabo «una reflexión universal más amplia de hechos localizados y locales», tal y como sucedió en la obra anterior, 'Eroski, paraíso'.

Entiende Chévere que sus piezas escénicas tienen que aunar el entretenimiento del público con el pensamiento, como ya ocurría en los clásicos. «Aspiramos a que el público salga del teatro con ganas de debatir y de cuestionarse a sí mismo. Con esas mismas ganas nos subimos nosotros al escenario. Eso es lo que nos permite hacer teatro. Ese es el combustible que nos permite hacerlo, transformar el escenario en un espacio para debatir cuestiones con el público. También tiene que ser una forma de entretenimiento, para iniciar la conversación y que el público se entretenga», puntualiza.

Antes de comenzar los ensayos de 'Curva España', los responsables de la compañía llevaron a cabo un concienzudo proceso de investigación sobre lo sucedido, que incluyó una serie de entrevistas con vecinos de la zona, que dan su versión de los hechos y de la leyenda urbana posterior. Esas grabaciones audiovisuales forman parte de la obra.

El enclave fronterizo en cuestión fue uno de los primeros lugares donde se representó la obra. «El estreno de la obra no fue allí, pero sí que acogió una de las primeras representaciones. Se vio en Verín, funcionó bien y suscitó tanto interés que hubo que hacer un segundo pase porque se agotaron las entradas por las limitaciones de aforo. Pasamos la prueba, la gente, que es protagonista del montaje, lo entendió. Y eso que la obra no es totalmente complaciente con la leyenda. Rebatimos la verdad que pueda haber en lo que se cuenta, pero no decimos que sea mentira. Se muestran las distintas caras de la verdad. Los hechos pueden ser no del todo ciertos, pero la verdad es incontestable. ¿Por qué no llegó el tren a Verín? Nadie les ha dado una respuesta creíble», aclara el director de la obra.