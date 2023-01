Toni Acosta: «'El sonido oculto' es una obra hipnótica, mi enamoramiento fue inmediato»

Algunas creaciones literarias cautivan desde sus primeras líneas. Suena a tópico, pero es real que desde que se transita por las mismas el lector queda atrapado, en su mente se repiten pasajes una y otra vez y hasta que se resuelve la trama, la historia no sale de la cabeza. La actriz tinerfeña Toni Acosta asegura que el texto 'El sonido oculto', del norteamericano Adam Rapp tuvo esta capacidad y por ello en cuanto ha sido posible no ha dudado en coprotagonizar y coproducir el montaje que el próximo viernes, día 20 de enero, a partir de las 20.30 horas, desembarca en el Teatro Víctor Jara de Vecindario, en el municipio grancanario de Santa Lucía de Tirajana.

«Estaba en otra cosa cuando me llegó el texto. El proyecto se iba retrasando y finalmente terminé la gira de 'Anfitrión'. 'El sonido oculto' no se me quitaba de la cabeza y decidí pasárselo a Juan Carlos Rubio. A él le pasó algo parecido a mí. Es un texto hipnótico, genera un enamoramiento inmediato, a pesar de ser un texto complicado que supone un reto. Yo lo leí en una traducción mexicana y Juan Carlos lo ha adaptado a nuestro país. En vez de pasear por la Quinta Avenida de Nueva York, los protagonistas pasean por la Plaza del 2 de Mayo de Madrid, por La Latina... Eso lo acerca mucho y así el público creo que imagina mejor las situaciones», explica la actriz sobre un montaje de Tal y Cual, Txalo, La Leona Madre y La Alegría que tuvo su puesta de largo nacional la pasada semana en el Teatro Leal de La Laguna.

El montaje que dirige y ha versionado Juan Carlos Rubio cuenta la historia de Julia Martín, una profesora de escritura en la Universidad de Salamanca, que conoce a Hugo Barroso, un estudiante que acude a ella en busca de inspiración para su novela. Pero detrás de ambos hay mucho más de lo que parece y resulta que el estudiante es quién parece que inspirará a Julia, hasta límites insospechados.

«Hay textos que los lees del tirón y logran meterte en una realidad y un pensamiento diferentes a los que traías antes de entrar al teatro. Logran modificarte y te hacen pensar. Son los que como espectadora me gusta ver en el teatro. Esta es una obra que habla de soledad, de un mundo marcado por las pantallas y las relaciones no reales. El montaje lo protagonizan dos personajes que se refugian en la literatura, algo que pasa mucho hoy en día. La gente se refugia en la ficción, sean libros o series, para huir de la realidad. Son dos personas con vidas aparentemente plenas pero que se sienten profundamente solas y se encuentran y es muy bonito», avanza Toni Acosta.

Vida real y virtual

La actriz isleña tiene claro que entre los grandes problemas de la sociedad contemporánea figura la enorme dependencia de la realidad virtual. Muchos son los que cada vez reducen más sus vidas a este ámbito y se alejan del contacto directo y físico con lo que les rodea.

«Es un melón que hay que poner sobre la mesa y abrirlo. Me parece que estamos todo el tiempo vendiendo algo que no es real. La realidad es sentarte a tomar un café con tu amigo o con tu madre y tu padre. Darles la mano y un abrazo. Lo otro no es real. Cuando estás obligado por las circunstancias y se vive lejos, la tecnología ayuda muchísimo y haces un FaceTime para hablar con tus seres queridos. Yo lo hago cuando estoy de gira, por ejemplo. Pero que cada uno se encierre en su casa, cuando se está en la misma ciudad, pensando que está junto a muchos seguidores de Instagram, no es real. La vida es otra cosa, es salir a darte un paseo y respirar aire libre. Esto se nos está olvidando y están consiguiendo que pensemos incluso con el metaverso. En vez de ir a jugar al tenis quieren que lo hagamos en esos mundos virtuales», alerta la intérprete.

Estas cuestiones están latentes en la obra, que Acosta define como un «'thriller' psicológico» que también cuenta con momentos de humor. «Los dos personajes tiran de ironía para reírse de la situación en la que están. Pero la función camina hacia un lugar que no se sabe muy bien cuál es. Esa acción la lleva Omar, con su personaje Hugo. El reto es que el público nos acompañe y mantenga la tensión aunque no sepa hacia qué lugar va la obra», añade.

La actriz es todo elogio hacia su compañero de escena. «La obra cuenta con dos personajes que no existen el uno sin el otro. Así están concebidos. Es como si te asomaras a un tramo de la vida de estos dos personajes durante una hora y veinte. Ha sido precioso ver a Omar florecer como actor. Es su primera vez en teatro y el lenguaje teatral cambia, tienes que desplegar las alas. Ha sido muy valiente. Es muy trabajador y talentoso y la gente se va a sorprender para bien al verlo».