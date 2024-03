Cuando el teatro entra donde no lo hace la historia

Otra vez la Guerra Civil. De nuevo con la misma matraca. Puede que algunos lo piensen. Están en su derecho. Pero desde que Javier Estévez comenzó a pergeñar la escritura de la obra de teatro 'Más alto que el cielo, nosotros' tuvo claro que sería «una obra distinta» inspirada en ese momento determinante en la historia reciente de este país.

«Temía que la gente pensara que se trata de una obra más de la Guerra Civil, porque da la sensación de que la gente está saturada. Creo que desde su estreno ha sorprendido que fuese algo local, muy desconocido, y que la historia se desarrolle sin una contaminación ideológica. Fue un reto difícil, porque está todo muy polarizado. No es una historia de un conflicto con víctimas, culpables y héroes. Es una historia que se cuenta al público sin posicionarse y que explica por qué actuaron de esa forma. Por qué en Guía resisten por la República y lo que la República fue para los generales que se sublevaron, porque la entendieron como una humillación y en algunos casos como un retroceso en sus carreras militares», apunta el dramaturgo grancanario sobre la historia que relata esta obra que aterriza este sábado, a partir de las 20.00 horas, en el escenario del Teatro Guiniguada de la capital grancanaria.

Yanara Moreno, Miguel Ángel Maciel, Rubén Darío y María Quintana conforman el cuarteto de intérpretes de una obra que dirige Luis O'Malley.

El origen

Javier Estévez llegó a esta historia gracias a un informe del archivero municipal de Guía. «Incluía una relación de detenidos que tenían que presentarse en un Juzgado Militar, por haberse rebelado contra el 'movimiento'. Cuando empecé a leerlo vi que existía una condición común entre las personas que participaron en lo que se llamó 'Los días de dominio rojo'. Eran jornaleros, personas de condición social baja que, ante el golpe de Estado y con lo poco que tenían, decidieron defender La República. Me recordó un poco a las comunas de París. Ellos resistieron cuatro días en Guía hasta que entró el ejército», rememora el dramaturgo isleño sobre el germen de una obra en la que el alcalde de esta localidad grancanaria tiene bastante peso.

Miguel Ángel Maciel y Rubén Darío, en la obra. C7

Tras conocer la historia real, Estévez comenzó a documentarse para escribir después este montaje sobre aquellos cuatro días. La acción la sitúa en dos enclaves, el salón de plenos del Ayuntamiento de Guía, cuartel de los resistentes, y la Comandancia Militar en Las Palmas de Gran Canaria, con Luis Orgaz Yoldi al mando.

«Es una historia muy coral, con catorce personajes que son encarnados por las dos actrices y los dos actores. Es una obra muy rápida desde que empieza, con un ritmo trepidante que obliga a estar muy atento», comenta el autor de cuatro piezas escénicas ya estrenadas.

Ficcionada

'Más alto que el cielo, nosotros' se inspira en lo sucedido a mediados de los años 30, pero va un paso más allá. Se adentra, como es lógico, en la ficción, ya que es una pieza artística y no un documento histórico escenificado o panfletario. «Hay un gran desconocimiento sobre lo que ocurrió en Canarias. No solo en torno a lo que pasó en Guía sino sobre lo que pasó en Las Palmas de Gran Canaria. Solo los historiadores lo conocen. La obra permite escuchar a personajes de 1936 mientras hablan. Es lo que tiene el teatro. Permite ver sus dudas, miedos y esperanzas. Se detiene el tiempo y se los escucha, sin tomar partido. La gente se ríe con cosas de los dos bandos, entiende la postura de los dos y después cada uno saca sus propias conclusiones. El teatro tiene la capacidad de entrar donde no lo hace la historia, porque la historia solo cuenta los hechos. Pero aquí imaginamos sus opiniones», subraya el dramaturgo sobre una pieza en la que 13 de los 14 personajes no tienen nombre, son anónimos menos el general Luis Orgaz.

La actriz María Quintana. c7

Javier Estévez reconoce que una vez que su texto fue aceptado por Ángulo Producciones, el montaje cobró vida sin su participación. «Dejo una libertad absoluta al equipo artístico. Acudí a algunos ensayos y se recortaron algunas frases para respetar el ritmo. Esta es mi cuarta obra de teatro y ellos saben mucho más de teatro que yo», puntualiza entre risas quien reconoce que ya trabaja en una nueva obra cuya escritura confía en tener culminada el próximo verano.

Mientras tanto, 'Más alto que el cielo, nosotros', que se estrenó el año pasado en Guía, también se ha representado en el Espacio Cultural Jesús Arencibia de Tamaraceite, así como en el Teatro Guimerá y en el Espacio La Granja, ambos en Tenerife. El próximo 3 de mayo se representará en el Teatro Cruce de Culturas, en Agüimes, y al día siguiente en el Nuevo Teatro Viejo, en Arucas.

Siete montajes en siete años

La andadura escénica de Ángulo Producciones arrancó en 2017 y desde ese momento ha llevado hasta los escenarios siete montajes, todos de autoría canaria contemporánea.

«Buscamos dar voz a los autores actuales. Las siete obras que hemos representado son de autoría canaria. No podemos decir que es lo único que haremos, pero sí que es una apuesta que tenemos clara. Existe mucho talento, tanto entre la gente joven que escribe teatro como entre los más experimentados. Cada mes, como mínimo nos llega una obra al 'email' y reconozco que tengo varias en la cola para leerlas. Porque las leo todas», asegura Raúl Morán, responsable de esta compañía canaria.

Asegura que Ángulo Producciones «va bien, creciendo cada año», tras su puesta de largo un 23 de marzo de 2017, en Arucas. Raúl Morán reconoce que el camino recorrido es complejo y echa en falta en las islas «unos circuitos más consolidados que permitan sacar adelante un mayor número de funciones».

'Mas alto que el cielo, nosotros' llegó a sus manos tras una conversación con su autor, Javier Estévez, de quien ya habían representado una de sus obras. «Me causó mucho interés por los hechos que trataba, que además sucedieron en Gran Canaria. También por la poética que tiene el texto», dice el responsable de la compañía.