El sector de la danza denuncia el abandono, la inacción y la falta de transparencia del Ejecutivo

La Asociación PiedeBase, representativa del sector de la danza en Canarias, denuncia en un comunicado «el abandono que los y las profesionales y compañías de danza están sufriendo en nuestra Comunidad Autónoma».

«Las diversas convocatorias que existían para el apoyo al sector llevan sin convocarse desde la llegada al poder del actual gobierno sin que se haya dado una explicación fundamentada al respecto, abocando a un riesgo claro de desaparición de la mayor parte de iniciativas dancísticas de nuestro territorio», añade el texto en referencia al Ejecutivo Autonómico.

Apunta PiedeBase que «el Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A., (ICDC) sociedad mercantil pública dependiente de la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias, lleva articulando el apoyo al sector de la danza en nuestra comunidad desde hace varios años a través de convocatorias públicas de patrocinio de proyectos culturales de pequeño, mediano y gran formato. Estas convocatorias tenían como finalidad la firma de contratos privados de patrocinio publicitario con compañías de artes escénicas y demás agentes culturales entre las que se encuentran los y las profesionales y compañías del sector de la danza».

Desde 2018

La asociación dice que «ya denunció en el año 2018 que las convocatorias de patrocinio que se venían realizando en aquel momento por esta entidad mercantil pública (en aquel entonces denominada Canarias Cultura en Red, S.A.) por las que se firmaban convenios de colaboración con los distintos agentes culturales, como las compañías de artes escénicas», una circunstancia que «no se ajustaba a la legalidad vigente ni a la interpretación que de ella la propia Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Canarias ha realizado e infringía, por tanto, la normativa de contratación del sector público».

También reivindicamos que «la actividad de fomento de la danza debe articularse legalmente a través de una línea de subvenciones específica para el sector, entre otros mecanismos y acciones, que se inserten en una política cultural específica para la danza en Canarias».

Dice PiedeBase que «esta línea de subvenciones debía ponerse en marcha directamente desde la Consejería, puesto que Canarias Cultura en Red, S.A. no tenía la potestad ni la competencia para ello. Tras nuestra denuncia y sin hacer caso a nuestras reivindicaciones, que se encontraban fundamentadas en el puro cumplimiento de la ley y la correcta articulación normativa de las políticas públicas, esta entidad mercantil pública procedió a modificar las convocatorias de patrocinio ya no para la firma de un convenio sino para la firma de un contrato, intentando con ello salvar lo que ya es en sí una forma inadecuada de vehicular la actividad de fomento de la política cultural para la danza en Canarias. No se trata de utilizar a las compañías de danza para promocionar la imagen de marca de las Islas Canarias; no se trata de patrocinio a cambio de un retorno publicitario. Se trata de llevar a cabo una auténtica política cultural de fomento de la actividad artística y cultural que realizan las compañías de danza por ser una actividad de interés general para toda la sociedad».

Según PideBase y explicó el actual viceconsejero de Cultura del Gobierno de Canarias, Horacio Umpiérrez, el pasado domingo en la versión digital y en papel de CANARIAS7, en 2022 la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias llevó a cabo una auditoría de cumplimiento de la normativa aplicable en el ejercicio 2021 sobre el Instituto Canario de Desarrollo Cultural (ICDC). «A raíz de esta auditoría el ICDC dejó de sacar las siguientes convocatorias en 2023: Convocatoria para el patrocinio de actividades culturales de pequeño y mediano formato del segundo semestre de 2023; y convocatoria para el patrocinio de proyectos culturales de gran formato de carácter anual de 2023», apunta la asociación.

«Según se nos ha comunicado en las reuniones mantenidas con el ICDC y la Consejería, sin facilitarnos apenas detalles, la Intervención General, en su informe de auditoría de cumplimiento, ha puesto en tela de juicio el procedimiento seguido en estas convocatorias y ha indicado que deben articularse de manera distinta», señala el comunicado.

Negativa del Ejecutivo

«PiedeBase presentó solicitud de acceso a la información pública ante el ICDC para que se nos entregara copia de dicho informe con el fin de conocer exactamente la posición de la Intervención General. Sin embargo, el ICDC, en una clara falta de transparencia, denegó tal solicitud alegando que entregarlo 'podría interferir a futuro en las labores propias de la inspección de servicios del ICDC y de la Intervención General' y que dar acceso a dicha información supondría 'un perjuicio para las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control'», añade el texto.

PiedeBase denuncia que no se convocaron las subvenciones para la movilidad de los artistas correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2023. El domingo, Horacio Umpiérrez apuntó a preguntas de CANARIAS7 que la Viceconsejería confía en lanzar la convocatoria de estas ayudas y todas las demás en abril, incluyendo la partida no ejecutada el pasado año, gracias a un acuerdo con Hacienda.

Un plan específico para la danza

En su comunicado, la Asociación PiedeBase, que representa al sector de la danza en las islas, añade que «estas desafortunadas circunstancias vienen a sumarse que no existen noticias sobre un plan específico para la danza, como llevamos reivindicando desde hace años, así como el importante recorte presupuestario para Cultura que se ha aprobado para 2024, contraviniendo el espíritu de la Ley del Sistema Público de Cultura de Canarias».

«Ante este orden de cosas, el sector de la danza canaria no puede quedarse callado», avanzan desde la asociación.

«Merecemos una explicación detallada y fundamentada de las razones para este retraso insoportable y de la forma y tiempo en que se le va a dar solución. La situación de la danza en Canarias en estos momentos es insostenible. Decenas de proyectos y cientos de puestos de trabajo en el sector, directos e indirectos, dependen de estas convocatorias. Como siempre, PiedeBase se ofrece a colaborar y trabajar conjuntamente en la puesta en marcha de un Plan Específico para la Danza en Canarias y de una línea de subvenciones para la danza que se adecúe a las necesidades del sector, siempre y cuando se fundamente en una relación transparente de intercambio honesto de información sobre todos los detalles que hayan de tenerse en cuenta», concluye el mismo texto hecho público el domingo.