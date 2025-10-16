La «fábula antibelicista» 'Lo que sueña un perro' ve la luz en Agüimes El Festival del Sur-Encuentro Teatral Tres Continentes acoge este viernes el estreno del montaje de Teatro Meridional

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 16 de octubre 2025, 23:07 Comenta Compartir

La compañía madrileña Teatro Meridional estrena con carácter nacional este viernes, día 17 de octubre, en el marco de la 38º edición del Festival del Sur-Encuentro Teatral Tres Continentes de Agüimes, su última producción escénica, 'Lo que sueño un perro', un montaje cuyo texto firma la dramaturga María Seresesky y cuenta con dirección de Álvaro Lavín.

La obra es una de las tres nuevas producciones cuyos estrenos en España contempla el programa de este veterano festival escénico que tiene lugar en el citado municipio del sureste grancanario: 'Lo que sueña un perro', de Teatro Meridional, 'Zombi Manifiesto', de la compañía uruguaya Abuela Katiusha y 'Parque de la liberación', de la recién creada Compañía Teatral Tres Continentes, que ocuparán el día 18 de octubre, respectivamente, las tablas del Teatro Auditorio (19.al (21.00 horas) de Agüimes. 'Parque de la liberación' volverá a escenificarse en un segundo pase el día 19, a las 13.00 horas.

Teatro Meridional ha venido ensayando estos días en Agüimes su última producción escénica que «habla de todo lo que más nos importa con una gran altura poética, que pone en valor el esfuerzo personal en cada una de nuestras acciones, por pequeñas que estas sean, para encontrar la paz», según su director.

'Lo que sueña un perro' es «un viaje metafórico desde el dolor hacia la ilusión, desde la guerra hacia la esperanza», avanza Lavín.

De alguna manera Lavín coincide con la argentina Marina Seresesky, autora del texto, que concibe esta pieza como «una fábula antibelicista protagonizada por tres personajes que huyen del horror que habla del amor a través de la guerra, pero dotada de una mirada esperanzadora hacia el futuro. A veces para hablar del amor hay que contar lo que es el odio, la hostilidad, la eclosión del espanto, los naufragios de la humanidad…», dice.