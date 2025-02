Emily sale de su encierro sobre un escenario

Victoriano Suárez Álamo Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 28 de febrero 2025, 01:00 Comenta Compartir

Un poema de Emily Dickinson (Amherst, Massachusetts, 10 de diciembre de 1830-Amherst, 15 de mayo de 1886), que se cruzó de casualidad en el camino del actor, director y dramaturgo Miguel Ángel Macial, fue el chispazo que acabó, meses después, generando el montaje teatral con música en directo que el próximo 7 de marzo, a partir de las 20.00 horas, ve la luz en el Teatro Hespérides, en el municipio grancanario de Santa María de Guía.

Se trata de 'Emily Poesía Encerrada', un montaje inspirado en la vida y la creación poética de esta autora norteamericana de talento infinito, que en vida no vio publicados sus piezas literarias y que se autorrecluyó buena parte de su vida en una habitación como vía de escape a un entorno familiar y social que no la comprendía y que hacía todo lo posible por silenciarla.

'Emily Poesía Encerrada' desvela sobre las tablas los aspectos más significativos de la vida y la obra de esta poeta norteamericana, con un elenco compuesto por Griselda Ponce y Sofía Garal. «Abordamos su vida y su obra. Durante el montaje aparecen muchos de sus poemas, así como las cartas que le enviaba a quien era su pareja y cuñada, Susan Gilbert. Una vez fallecida Emily Dickinson se localizaron un montón de cartas y poemas para ella. Durante años se cambiaron muchos de sus poemas para que no pareciera que estaban dedicados a una mujer», advierte Miguel Ángel Maciel.

Este material inédito fue determinante para que el mundo supiese del talento poético de Dickinson, una escritora adelantada a su tiempo y que rompió con muchos de los cánones establecidos hasta ese momento.

«Ella le había pedido a su hermana Lavinia que quemase todo lo que había escrito. Se trata de más de 2.000 poemas. Por suerte no le hizo caso y se tienen la mayor parte de los que escribió hasta su muerte, incluidos en los que quedan claros los abusos que sufrió por parte de su hermano y su padre, así como el amor secreto por Susan, destaca Maciel, responsable junto con Griselda Ponce de la compañía Atlante Cultura & Teatro que ha levantado 'Emily Poesía Encerrada'.

Sofía Garal (de pie) y Griselda Ponce, en sus respectivos papeles. C7

Tras el poema que leyó de casualidad y tras escuchar en la radio pocos días después un programa sobre ella, Miguel Ángel Maciel comenzó a indagar sobre Emily Dickinson y se quedó «impresionado» al descubrir su talento literario y las circunstancias que marcaron su vida. «Fue una mujer con una creatividad enorme que tuvo que luchar contra una sociedad que la mantuvo en silencio por ser mujer y por ser una lesbiana escondida. Esto la llevó a apartarse del mundo, vestirse de blanco todo el día y no salir de su habitación durante casi un cuarto de siglo. Fue una revolucionaria y una gran feminista sin saberlo», defiende con admiración Maciel.

Griselda Ponce es la encargada de ponerse en su piel. «No se publicó su obra por ser mujer y lesbiana. Decidió escribir para sí misma y por eso se encerró en una habitación de la que no salió prácticamente hasta que murió. A nivel literario fue un gran talento, capaz de reventar los signos de puntuación y poner las bases de lo que después ha sido la literatura moderna», subraya la actriz sobre esta poeta que los especialistas sitúan en el mismo estatus de genios de la literatura norteamericana y mundial como Walt Whitman.

Sobre el escenario, Emily Dickinson revive gracias «a la habilidad que ha tenido Miguel Ángel Maciel para coser sus cartas y sus poemas», apunta Griselda Ponce. «En cada hoja del texto que ha escrito están sus palabras y no sabemos cuando entra uno de sus poemas, cuando se sale del mismo y cuando entran sus cartas. Ha creado una narrativa natural con todo su universo. No declamamos sus poesías, sino que se convierten en parte de una conversación», apunta en referencia con su compañera sobre el escenario, Sofía Garal. Encarna a Davinia, la hermana mayor de Emily, a su cuñada y amante, Susan Gilbert, así como a unas vecinas cotillas. También firma la música del montaje, donde toca el acordeón y el teclado.

Sofía Garal desvela que la banda sonora que ha creado para 'Emily Poesía Encerrada' se sustenta sobre el dolor que siempre padeció esta poeta norteamericana, sobre algunos momentos luminosos que experimentó y sobre su amor por Susan.

Tres momentos del montaje. C7

«No me ha resultado especialmente complicado componer la música, gracias a las conversaciones que he tenido con Miguel Ángel Maciel. He ido plasmando sus sugerencias en mi composición. Antes de este proyecto, yo no conocía a Emily Dickinson. Su mundo me ha parecido sorprendente y me he comprado varios libros», reconoce quien afronta con naturalidad la vertiente interpretativa que asume en este montaje, ya que ha hecho «antes» sus pinitos como actriz y se está formando en este terreno.

Tras su estreno en Guía, 'Emily Poesía Encerrada' girará por las islas. Ya tiene fechas cerradas en Lanzarote, Arucas, La Aldea de San Nicolás, Mogán y Vecindario. Incluso, sus responsables han recibido una propuesta para acudir a Buenos Aires, en verano, para representarla dentro de un ciclo de poesía y teatro.

Artesanal y comprometida

Miguel Ángel Maciel y Griselda Ponce son dos veteranos de los escenarios canarios que decidieron en 2021, en plena pandemia de la covid-19, crear su propia compañía teatral, Atlante Cultura & Teatro.

'Emily Poesía Encerrada' es la cuarta producción que estrenarán bajo el mismo prisma que las que le han precedido. «Somos una compañía joven, relativamente reciente, que apuesta por una forma de trabajo muy artesanal y que camina sin ayudas públicas», explica Griselda Ponce.

La apuesta es tan simple como ambiciosa y compleja. Teatro con un compromiso social, en el que la actividad no solo se circunscribe a lo que se representa sobre el escenario en los distintos recintos. En torno a cada montaje desarrollan distintos talleres. El de este nuevo espectáculo lo protagonizará la filóloga y poeta Beatriz Morales.

El escritor Juan Carlos de Sancho, por su parte, protagonizará una serie de charlas para acercar a los estudiantes al arte teatral y al universo literario.