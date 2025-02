Atlante Cultura & Teatro se sumerge en el mundo interior de Emily Dickinson

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 19 de febrero 2025, 22:54 Comenta Compartir

Teatro, poesía y música se dan la mano en 'Emily Poesía Encerrada', un viaje intimista y cercano al universo de la poetisa Emily Dickinson, que llegará al Teatro Hespérides de Santa María de Guía el 7 de marzo, con la compañía grancanaria Atlante Cultura & Teatro para mostrar vida y obra de una artista recluida en su cuerpo, y libre en su alma.

Escrita y dirigida por Miguel Ángel Maciel, revive la esencia de la poeta Emily Dickinson, una de las mujeres más libres e influyentes del siglo XIX, incomprendida en su tiempo. Feminista sin saberlo, su poesía apasionada la ha colocado en el reducido panteón de poetas fundamentales estadounidenses comparada a menudo con Edgar Allan Poe, Ralph Waldo Emerson y Walt Whitman e incluso Shakespeare, pero con la invisibilidad de ser mujer en aquel tiempo.

Dickinson se vistió de blanco y se autoexcluyó más de 30 años para, irónicamente, poder escribir en libertad. No ser publicada no la frenó para escribir, dejando a su muerte una habitación llena de talento y más de 2.000 poemas escondidos en recovecos, entre libros, y cuadernillos cosidos por ella misma. No salió de su habitación en los últimos 15 años de vida y a pesar de su talento, Emily nunca vio su obra publicada.

El próximo 7 de marzo, el público del Teatro Hespérides entrará en esta habitación, refugio elegido para su poesía, en una obra que devuelve a la vida a Emily para contar su fascinante mundo interior, que será interpretada por la actriz Griselda Ponce, acompañada de Lucía Garal en el personaje de Susan y compositora de la música del espectáculo que sonará en directo con piano y acordeón.

Ambas actrices reviven al personaje para un viaje entre la palabra y la música, a través de los momentos importantes de su vida, de su poesía, de sus amores y desamores sin distinción de sexos.

Atlante Cultura & Teatro afronta su cuarto montaje reivindicando el poder de la palabra a través de una apuesta que combina teatro, poesía y música en directo.