El 'sultán' subasta sus guitarras

Una guitarra de marca no es barata. Si se busca un sonido de calidad y un acabado perfecto hay que desembolsar cantidades superiores a los 2.000 euros. Pero si de lo que se trata es de comprar un instrumento utilizado por el guitarrista, cantante y compositor Mark Knopfler (Glasgow, 1949) hay que estar dispuesto a pagar hasta cien veces más de su precio.

La casa Christie's subastará más de 120 guitarras y amplificadores que forman parte de la colección privada del que fuera líder de los Dire Straits. El 25% del dinero que se recaude en la subasta, que se celebrará el 31 de enero, se dividirá en partes iguales entre la Cruz Roja Británica y la ONG de ayuda a la infancia Tusk and Brave Hearts of the North East.

Los precios de partida de los instrumentos del autor de 'Sultanes del Swing' oscilarán entre los 350 y los 575.000 euros. La joya de la subasta es una Gibson Les Paul Standard de 1959 que parte de los 345.000 euros y que se estima podía llegar a los citados 575.000. Tras esta guitarra se sitúa otra Gibson de semicaja de 1958 que saldrá a remate por 69.000 euros.

Con precios más 'asequibles', según el catálogo de la casa de subastas británica, se puede pujar por una Fender Stratocaster firmada por Mark Knopfler -idéntica a su clásica de color rojo que utilizaba en sus comienzos- (4.600 euros); una acústica Gibson Circa de 1963 (8.000); un Pensa-Suhr MK-1de 1988 (6.900); una Gretsch Super Chet 7690 de 1974 (3.500); una curiosa guitarra sin clavijero Steinberg Tremolo GL2T (3.500); otra Gibson Les Paul Standard '59 (11.500); una Rudy Pensa-Syhr R Custom de color violeta (4.600); una Schecter Telecaster de color rojo (4.600); y una Obation Adema construida expresamente para el guitarrista en 1979 (3.500).

Exposición itinerante

Christie's expondrá parte de los objetos de la subasta de Mark Knopfler entre el 9 y el 13 de diciembre, en Nueva York. Posteriormente la exposición se trasladará a Londres, entre el 19 y el 30 de enero.

De su medio siglo de carrera, esta leyenda del rock atesora una amplia gama de instrumentos utilizados tanto para escribir, grabar e interpretar un extenso catálogo de composiciones. Knopfler siempre ha sido muy escrupuloso con el sonido de todas sus guitarras.

Reconocido por su peculiar estilo de tocar las cuerdas solo con los dedos ('finger-picking'), Mark Knopfler eligió cada uno de los instrumentos por su sonido y tono individual. Hay que destacar que genio del rock siempre busca la pureza del sonido y por ello, entre otras 'manías', desde sus comienzos tiene la costumbre de estrenar un juego de cuerdas en cada actuación.

«Es hora de sacar de sus estuches algunos de estos preciados compañeros de seis cuerdas y dejarlos al cuidado de Christie's para que puedan vivir nuevas aventuras con nuevos propietarios. Puedes estar seguro de que me entristecerá verlos partir, pero hemos pasado momentos maravillosos juntos», asegura Mark Knopfler a propósito de la subasta.