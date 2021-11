Sergio Constán plasma algunas de sus «pasiones» en la misteriosa 'El Salón de los Espejos Mudos'

Como un libro de «misterio» que transita «tanto dentro como fuera de los cánones clásicos» y con unos «ribetes mínimos de novela negra» define Sergio Constán (Las Palmas de Gran Canaria, 1974) el volumen 'El Salón de los Espejos Mudos', que este miércoles, a partir de las 19.00 horas, presenta en la Casa de Colón de la capital grancanaria.

El escritor apunta que esta historia de ficción con algunos personajes reales le sirvió también en parte como una excusa para «jugar con muchos elementos de mis pasiones, querencias y caprichos personales».

Le acompañará Francisco Quevedo García, profesor titular de Literatura Española de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en un acto para el que se requiere una inscripción previa en: http://www.casadecolon.com/es/actividades.

Gracias a este volumen, el escritor grancanario, que ejerce como profesor titular de Lengua Castellana y Literatura en Secundaria, logró el 36º Premio de Novela Benito Pérez Armas 2020, uno de los concursos más antiguos del archipiélago, que entrega la Fundación CajaCanarias.

De 'El Salón de los Espejos Mudos' no resulta sencillo hablar sin desvelar datos significativos de una trama repleta de cuestiones esenciales del ser humano que aborda unas veces de forma evidente y otras velada.

Su trama parte en Lisboa, ciudad que, reconoce Sergio Constán, vivió un episodio similar al del protagonista del libro, Arturo Krimbacher. «Todo viene de lo que me ocurre, en 1988, en Lisboa. De un episodio de carácter escatológico como el del personaje, que después fue como una revelación de que todo acabaría en una novela que me ha rondado por la cabeza todos estos años», confiesa.

Dice que el protagonista de 'El Salón de los Espejos Mudos' tiene algunas cosas suyas, pero la mayoría se inspiraron en otra persona. «Se trata de un personaje que existió, cuyo nombre me reservo desvelar hasta la presentación de la novela. Conoció mucho a Alfredo Kraus, fue uno de sus grandes confidentes, como sucede con Arturo en la novela», expone. El universal tenor grancanario tiene bastante peso en la trama, aunque el escritor aclara que no se trata de una novela sobre él. «Es un personaje secundario y le hago mi personal homenaje», explica Constán.

Con quien sí que se siente más indentificado es con el personaje de Madame Pelletier, otra pieza clave de esta compleja historia. «Es una señora de 79 años, muy elegante, que no se inspira en alguien en concreto, aunque su nombre sí que tiene una reminiscencia real. He acabado enamorado de esa mujer y ella tiene mucho de mí. Me arrebata su forma de interactuar con el protagonista, como una permanente caja de sorpresas», que cada noche se abre mientras ambos charlan hasta la madrugada en el Hotel De Suez, en París. «Es el hotel en el que me quedo siempre que voy a París. Al ser accesible económicamente ha sido el refugio de muchos escritores bohemios y no bohemios del siglo XX. París está arrebatadoramente bella en la novela, tanto en la parte que sucede en los años ochenta como a comienzos del pasado siglo», explica el novelista que deja claro que en la capital gala no escribió ni una línea de esta ficción.