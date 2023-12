El Señor vence al reguetón

Ramón Luis Ayala Rodríguez ha cerrado una etapa de su vida, que ha ocupado tres décadas, para emprender un nuevo futuro profesional. Un acto de valentía y de fe, de mucha fe. Porque Daddy Yankee, el nombre por el que se conoce en el mundo entero a este hijo de San Juan (Puerto Rico, 1977), decidió que el sector en el que desempeñaba con mucho éxito su profesión –la música– ya no es su sitio. Su lugar, desde esta semana, está en conexión con el Señor. A él se va a dedicar a partir de ahora, como anunció en el último de los cinco conciertos de su gira 'La Meta' que ofreció en su ciudad natal.

Daddy Yankee tenía clarísimo desde hace tiempo que lo dejaba. El año pasado ya lo advirtió cuando publicó 'Legendaddy', un disco con 19 colaboraciones. Recalcó que era su séptimo y último trabajo de estudio. El autodenominado Jefe del Reguetón lo confirmó ante su gente. «Este día para mí, es el más importante de mi vida», explicaba el artista a sus miles de fans tras concluir su quinta actuación en su ciudad natal. «No es lo mismo vivir una vida de éxito que una vida con propósito», prosiguió el cantante.

«Cristo vive en mí y yo viviré para él. Este es el final de un capítulo y el comienzo de uno completamente nuevo», publicó después en sus redes sociales, donde prosiguió con sus reflexiones. «Pude recorrer el mundo durante años, ganar muchos premios, aplausos y elogios, pero me di cuenta de algo que dice la Biblia: '¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma?'», añadió el cantante, que aseguraba que trataba de «rellenar y buscar un sentido a mi vida».

El vídeo de su despedida ya ha superado los 35 millones de visualizaciones. Incluso Juan José Omella, cardenal de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal Española, celebró esta «historia de conversión». «El Espíritu Santo sigue más vivo que nunca», apuntó en su cuenta de X.

El artista boricua no quiso aclarar qué acciones va a realizar a partir de ahora en su nueva faceta laboral y espiritual tras cerrar tres décadas de exitosa carrera musical, que tuvo dos puntos de inflexión. El más cercano, 'Despacito' junto a Luis Fonsi; el más lejano, en 2004, y que supuso un cambio en la percepción y en la forma de interpretar el reguetón, 'Gasolina'. Esta canción lo cambió todo para Daddy Yankee y para la música urbana. Tal fue, y continúa, su impacto que la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos decidió incluir este tema en el Registro Nacional de Canciones porque es un «tesoro digno de preservar» que refleja la «cultura diversa» del país. En este registro están 'Like a Virgin' de Madonna, 'Imagine' de John Lennon o 'All I Want for Christmas is You' de Mariah Carey.