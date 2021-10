«Seguimos la idea de Martín de hacer poco y bueno que mucho y malo»

Jesús María Castaño, director general de la Fundación de Arte y Pensamiento Martín Chirino que se encuentra en el Castillo de La Luz de la capital grancanaria, avanza algunos de los proyectos de futuro mientras sigue abierta al público hasta el 19 de septiembre la exposición 'Reinas Negras', que después se exhibirá en la Fundación Antonio Pérez, en Cuenca, entre el 8 de octubre y el 30 de noviembre.

-¿La exposición 'Reinas Negras' busca situar al visitante en el punto de partida de Chirino?

-Sí. Uno de los proyectos de la Fundación es crear un 'corpus' de monografías de Martín Chirino. Una enciclopedia en la que, por volúmenes, se desgrane y contextualice su obra. Empezamos con 'Reinas Negras', que estaba previsto para el año pasado pero se aplazó por la pandemia. Cada vez que presentemos una monografía irá acompañada por una exposición. Esta exposición es más amplia que la monografía, en cuanto a obras. Es cierto que 'Reinas Negras' fue el punto de partida de Martín hacia la modernidad, hacia el arte contemporáneo, pero es un periodo un poco desconocido. El 'corpus' de 'Reinas Negras' son siete piezas. Tres están desaparecidas y no sabemos en qué colección están. Hay que tener en cuenta que al principio, en los talleres, no había un registro de quién adquiría las obras. A la hora del catálogo razonado no dimos con ellas. Las tenemos documentadas, pero no sabemos dónde se encuentran. Al contrario de lo que algunos han publicado, no fueron robadas ni nada por el estilo. A la vuelta de su formación en Madrid, totalmente clásica y academicista, Martín Chirino llega a Canarias y salta directamente a la abstracción, una abstracción que había visto en sus viajes por Europa. En los años 55 y 56, junto con Manolo Millares y Elvireta Escobio, organiza una exposición en El Museo Canario en la que Martín lleva cinco 'Reinas Negras'. Desde entonces, no se han vuelto a exponer juntas ni con las que hizo posteriormente. Esta que hacemos ahora es la primera monografía que se lleva a cabo tras su muerte, hace dos años.

PARA EL PRÓXIMO AÑO«Saldrá una monografía sobre 'Afrocán' con una exposición aquí y en Casa África»

-La repercusión está siendo considerable...

-Toda la prensa nacional y local se ha hecho eco. Nos han hecho críticas muy buenas y es que está bien montada y muy bien comisariada. En cuanto a público ha ido muy bien. Hay que tener en cuenta que esta Fundación depende mucho del turismo y faltan muchos turistas. Pero esta exposición está teniendo bastantes visitantes. Quizás haya faltado más publicidad en la ciudad, pero los espacios estaban comprometidos con otras actividades del Ayuntamiento.

-¿Queda mucho por analizar y reflexionar en torno al universo creativo de Martín Chirino?

-El catálogo razonado cataloga las obras, no hace un estudio profundo de cada pieza. Es cierto que Martín cuenta con muchas exposiciones, pero monográficas, la de 'Afrocán' y poco más. Se han hecho retrospectivas y muestras sobre sus últimas producciones, como en Marlborough, pero como esta exposición no se había hecho nada, ya que además contextualiza su creación, muestra su compromiso con las vanguardias.

-¿Cuál será la segunda entrega?

-Será 'Afrocán', para junio de 2022. Hemos firmado un convenio con Casa África para que se exponga allí y en la Fundación Martín Chirino. Se ha encargado el comisariado a Antonio González, un canario y profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Yo me encargaré del montaje. Esta exposición de 'Reinas Negras' va ahora a Cuenca, a la Fundación Antonio Pérez. Hay que tener en cuenta que Cuenca fue muy importante para Martín Chirino, ya que allí aprendió a forjar. Fue el núcleo del que salió la vanguardia española, el grupo El Paso.. en la formación de Martín estuvo Cuenca y de ahí que el guiño de ir allí con esta muestra tenga tanto valor.

-¿Existe la posibilidad de que 'Reinas Negras' siga itinerando?

-No, date cuenta de que hay piezas de muchas colecciones privadas que no contarán con ellas durante ocho meses y eso es mucho tiempo. La de 'Afrocan' tendrá dos sedes en Canarias, pero nuestra intención es que itineren por otras ciudades. 'Afrocan' y 'Reinas Negras' son las dos series con las que Martín hablaba de Canarias al mundo y como espejo de África, el continente cercano geográficamente.

-El proyecto de 'Afrocán' llega con exposición y monografía. ¿Esa fórmula se repetirá con cada volumen de la Enciclopedia Martín Chirino?

-No con todos. Estamos pensando cómo desarrollarlo. Mi idea es que fuera así, pero entonces nos iríamos a 18 años. Por eso, algunas monografías no contarán con una exposición, para ir adelantándolas. Además, algunas, por su contenido y no por su importancia, contarán con muy pocas piezas debido a su formato, como sucederá con 'Mediterráneas'.

-¿En qué situación se encuentra la Fundación?

-Creo que está consolidada y que somos referente. Me gustaría tener más programación, pero los números son los números. El Ayuntamiento nos subvenciona casi al 100% con una partida bastante importante.

-¿Cuál es el importe?

-790.000 euros. De verdad, con eso abrimos la puerta. Es lo que cuesta. La programación la rasco de las instituciones que nos ayudan y tenemos la suerte de que llevamos tres años en los que el Gobierno estatal nos ayuda con una subvención. Este año, para 'Reinas Negras', cuento también con una ayuda del Cabildo y de algún banco, como es el caso de CaixaBank. Este año salen los números porque por la pandemia gastamos poco. Para pagar solo una exposición de la índole de 'Reinas Negras' necesitaría dos años.

-La caída del turismo habrá mermado los ingresos por taquilla, ¿no?

-Claro. De todas formas, con los ingresos en taquilla vamos a medias con el Ayuntamiento.

-¿No le falta a la Fundación abrirse más a la sociedad canaria? ¿No tiene la sensación de que está un poco aislada?

-Estamos en la Isleta. No conocía ese ideario local de Las Palmas y el Puerto. Yo venía y consideraba que era todo la misma ciudad. Vivo en Bravo Murillo y llego a la Fundación en diez minutos. En estos seis años he notado esa barrera o frente. Es cierto que tenemos más turistas que locales entre los visitantes. Pero creo que después de seis años la Fundación es más que conocida en la isla. Quizás es que tenemos una programación... no quiero decir que elitista, pero sí que es cierto que podría hacer algo más popular. Pero es que Martín Chirino siempre me decía que poco y bueno, mejor que mucho malo o regular. Me repetía: «Jesús, lo que hagas, poquito pero bueno». Mi intención es contar con un mayor público local. Tenemos entradas reducidas para ellos y los miércoles por la tarde y los domingo son gratuitos.

-Antes de la pandemia albergaba un mayor número de actividades y hasta conciertos en los jardines, que abría la Fundación a un público distinto. ¿Eso volverá cuando regrese la normalidad sanitaria?

-Sí. Este año teníamos un concierto de cámara programado con Manuel Gómez, pero con la reducciones de aforo se quedaba en nada. Este año, salvo que las cifras de contagios nos haga ir para atrás, cosa que no espero, tendremos la Semana de Arquitectura a finales de septiembre, seguiremos con formación y tenemos una residencia artística... pero siempre que los números me salgan. Me encantaría, como gestor cultural, tener actividades casi todos los días, pero las cuentas tienen que cuadrar.

-¿Tan alto es el mantenimiento de las instalaciones como para que se coma tanto presupuesto municipal?

-Sí, como te dije, con esos 790.00 nos da para abrir la puerta y los cuatro sueldos de la Fundación como tal, más las contrataciones externas. Es un museo, un castillo y un bien histórico que hay que ir rehabilitando... más los gastos de funcionamiento.

-Tras la inauguración, ¿el Castillo está bien? ¿Requiere intervenciones constantes?

-Es un bien histórico que necesita que estemos todo el día encima, porque se deteriora. La humedad del puerto deteriora bastante y por eso las partidas de mantenimiento y conservación son tan importantes. Al ser un BIC, las intervenciones no las puede hacer cualquiera, se requiere una especialización.

-¿Nos puede avanzar algún nuevo proyecto?

-Tenemos dos novedades este año. He otorgado una residencia artística, para que esa persona, durante tres meses investigue a Martín Chirino en su contexto. Hará una propuesta y a final de año se expondrá. Después vamos a comenzar a impartir formación con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). No es reglada, pero nos la acredita la Universidad. Este año empezamos con Estética, Teoría y Crítica, que impartirán catedráticos y profesionales de primer orden. Creo que este acuerdo con la ULPGC es importante, porque no imparten ni Bellas Artes ni Historia del Arte y creo que es bueno formar a personas interesadas en crítica, teoría y estética. Mi idea era haber creado la Cátedra Martín Chirino, pero era muy complejo.

-¿La implicación del empresario canario, uno de sus objetivos desde que llegó, sigue como una gran cuenta pendiente?

-En estos seis años, me he reunido con muchísima gente. Alguno ha colaborado, pero la respuesta ha sido prácticamente nula.

-¿Qué falla?

-La primera vez que fui a un estadio de fútbol fue aquí, en Gran Canaria. Llegué al campo de la Unión Deportiva y vi que rebosaba publicidad por todos sitios. Entonces pensé: ¿qué tengo que hacer para atraer a estos patrocinadores? Recuerdo que le contaba a Martín Chirino mis reuniones con los empresarios y él me decía que ya lo había intentado en el CAAM y que no rascaba nada. Yo le respondía que eran otros tiempos y él me decía que en Canarias es muy difícil conectar al empresario canario con la cultura y que solo se consigue con el fútbol, porque tiene más proyección y es un gran escaparate.

-Quizás si existiera una Ley de Mecenazgo en condiciones...

-Esa es una gran asignatura pendiente en este país.

-¿La ciudad acabó ya con la compra de las obras de Martín Chirino que se exhiben en la exposición permanente?

-El compromiso de comprar obra lo tuvimos durante un convenio de cuatro años. Después se quitó para que ese dinero se destinara para tener una mayor programación, pero finalmente esa partida se eliminó.

-¿Qué tal es el entendimiento con la familia de Martín Chirino tras su fallecimiento?

-Muy bueno. Tenemos una relación de más de 26 años. Marta Chirino, que ahora es la presidenta del Patronato, tiene una relación excepcional conmigo y creo que soy de plena confianza.

-Martín Chirino lo dejó todo muy claro, imagino.

-Sí, lo tenía muy claro. Estuvo tan lúcido hasta el último momento que me iba marcando qué es lo que quería dejar y, como te decía antes, repetía lo de «'less is more' (menos es más)». Tenía muy claro que esta Fundación protegiera su obra y fuera una plataforma de reflexión de debate y la visión de Canarias y el mundo. Seguir un poco con la visión que tenía al principio para el CAAM.

-¿Se está consiguiendo?

-Poco a poco. Martín tenía como lema de lo particular a lo universal y de Canarias al mundo. Estos años lo que estoy haciendo es llegando a la sociedad canaria mediante el departamento pedagógico, para que se le conozca bien en los colegios.

-¿Le ha costado encajar en la sociedad canaria? ¿Se ha encontrado lo que esperaba?

-Llevaba 26 años con Martín Chirino y en esos años venía mucho. La sociedad canaria me ha acogido muy bien y tengo grandes amigos aquí. Personas a las que considero familia. Pero a la hora de trabajar sí que noto diferencias. No sé si es mejor o peor, pero sí que es distinto. Se debe a la forma de ser canaria. Como con toda sociedad que no conoces, al principio chocas, pero después te acostumbras. Una vez que vas conociendo la idiosincrancia entienes el porqué de algunas cosas y te integras.