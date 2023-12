Sainz Borgo celebra el eterno cosmopolitismo y la fresca osadía de David Gistau

Karina Sainz Borgo fue discípula, colega, amiga y cómplice de David Gistau. Se dedica al noble oficio de escribir gracias y al recordado y malogrado columnista que da nombre al premio que la narradora y periodista recogió este martes de manos de Romina Caponnetto, viuda de Gistau. «Todo premio es una celebración, un estímulo, un homenaje. Pero este no es cualquier premio. Es un Gistau». Así celebró el galardón creado por Vocento y Unidad Editorial, dotado con 10.000 euros, patrocinado por la Fundación ACS y Santander, y que la escritora y periodista se adjudicó por unanimidad por su columna 'Aunque digáis lo contrario', publicada en el diario ABC.

«Me dedico a este oficio gracias a personas como David Gistau», confesó Sainz Borgo (Caracas, 1982), que conoció a su valedor en 2008. «Excepto a escribir de boxeo», de él aprendió «lo importante». Descubrió leyéndolo sus ganas de quedarse a vivir «en un lugar más grande, heterogéneo, inclasificable y único. Urgente como la prensa y duradero como la literatura». También aprendió de Gistau «que no basta moverse, que se puede ser ágil como un peso welter y al tiempo contundente como un peso pesado», dijo ante los hijos del escritor, Luca, Leo Dante y Blanca.

Le pareció «el más cosmopolita de todos mis superiores». «Era y es cosmopolita, como la España a la que llegué hace casi veinte años», insistió la autora de 'La española', que en su premiada columna celebra «la sociedad moderna, plural, rica, porosa, capilar y peleona» en la que se ha integrado. Una España «apasionada en los desencuentros y soberbia en sus grandezas, aunque tendáis a olvidarlas o menospreciarlas».

Eléctrico

Oyó a Gistau decir «que una novela no se echa adelante sólo con estilo, ni una columna con citas de Heródoto». Celebró su genuino fraseo «fresco y eléctrico, sin afectación ni impostaciones; sin manierismos, contorsiones ni estilismos de prosa ajena». «De leerlo todo, acabó pareciéndose a sí mismo», certificó.

Gracias a Gistau llegó Sainz Borgo a Camba, a Chaves Nogales y al mejor columnismo de los siglos XIX y XX. «Le preguntaba por el Plà de 'Viaje en autobús', sobre el Redondo del taconazo contra el Manchester United o el Hemingway de 'Tener y no tener'» contó. Gistau la escuchaba «como quien aguanta una homilía de entusiasmo» y le sugería libros, películas o crónica de boxeo. Luego volvía a su puesto «con esa estampa suya de motero o arponero del Pequod», rememoró.

«Cada columna de Gistau es una página arrancada de la mejor literatura. La suya, por rotunda, es una ausencia que no amaina. Y aunque cualquier intento por mitigarla la amplifique, hay consuelo en la celebración de su pluma y su memoria. Hay escuela, respeto, admiración. Hay gratitud de mi parte, siempre, a su talento y su generosidad», concluyó Saiz Borgo.

Antes de la entrega del premio Luis Enríquez, CEO de Vocento, y el cineasta Santiago Mazarro presentaron el documental 'Mientras podamos preguntar'. Es una indagación en el periodismo decidido y combativo que encarnó Gistau y en el que dan las claves del oficio los mejores profesionales: Carlos Alsina, Rubén Amón, Almudena Ariza, Ignacio Escolar, Mónica García Prieto, Antonio Lucas, Ignacio Camacho o Carlos E. Cué entre muchos otros.

Parámetros

«Este encuentro no podía ser un aniversario funeral cada año. Esto es un premio periodístico consolidado», dijo Enríquez al dar paso al documental «con los cinco parámetros del periodismo de Gistau: el periodismo no alineado; la certeza de que la información se obtiene pisando el terreno, sea en Barcelona en llamas, o en Gaza, y que no se puede hacer desde los despachos; que hay que estar preparado para enfadar al lector, disgustarlo o incomodarlo; que no puedes dejar que tus prejuicios acaben matizando los hechos, y que no hay género pequeño, que puedes brillar en la crónica rosa como en el festival de Eurovisión o en la toma de posesión de Milei».

«Este premio tiene algo de rito y de encuentro», dijo el director de ABC, Julián Quirós. «Nos acercamos a la categoría de consagrado, de premio virtuoso, sabiendo que lo consagrado en periodismo vale lo que tu último artículo, que servirá para envolver el pescado de mañana».

Joaquín Manso, director de El Mundo, celebró que el premio sirva para recordar «la inteligencia, la claridad del estilo, la audacia, la curiosidad inagotable de Gistau, que tenía todos los recursos para faltarle al respeto al poder». «Nunca dejemos de creer en el poder de la palabra, de la palabra impresa en los periódicos, para aplastar un poco cada día las tinieblas» concluyó con una frase de Juan Claudio de Ramón.

Para Jesús García Calero, director de ABC Cultural y presidente del jurado, la columna y la mirada de la ganadora «dejan claro que la inteligencia no puede rendirse al pesimismo. Es más fuerte».

«¡Qué cosa monstruosa, ridícula y triste esta deformación espiritual del hombre que hace un artículo diario! Y menos mal cuando hay quien lea el artículo en cuestión, porque entonces uno puede consolarse pensando que el lector es todavía más desdichado que uno», acabó citando a Camba.

Procedente de una familia de republicanos españoles exiliados en Venezuela, Sainz Borgo se plantó en España el 12 de octubre de 2006. Tituló su primera novela 'La hija de la española' (2019). Por 'El tercer país' (2021) acaba de recibir en Suiza el premio Jan Michalskim, dotado con 50.000 francos suizos, unos 52.000 euros. 'La isla del doctor Schubert' (2022) es su última obra. Entre manos tiene 'Nazarena' una novela coral y de largo aliento. Ha publicado los ensayos 'Caracas hip-hop' (2007) y 'Tráfico y Guaire. El país y sus intelectuales' (2007). Forma parte de la antología 'Generación Negroni', en homenaje a David Gistau.

El premio Gistau homenajea al columnista nacido en Madrid en 1970 y fallecido en febrero de 2020 y que desarrolló parte de su carrera en los diarios ABC y El Mundo. Se creó para poner en valor el periodismo independiente, de calidad, honesto y valiente que encarnó Gistau, celebrando la calidad literaria y el valor informativo de las piezas de opinión. A esta cuarta edición se presentaron más de 200 colaboraciones o piezas de opinión periodística publicadas o emitidas en prensa impresa,'online', radio o televisión.