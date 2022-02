Rocío Molina: «Confío en el cuerpo porque las bailaoras lo conocemos y ahí está la verdad»

La bailaora y coreógrafa Rocío Molina (Málaga, 1984) es una estrella pero también es humana. Está considerada como uno de los mayores exponentes del nuevo flamenco, hasta el punto de que hace unos meses fue galardonada con el León de Plata de la Bienal de Venecia. Pero eso no impide que atraviese crisis creativas de calado, como reconoce con naturalidad mientras presenta en el Teatro Cuyás de la capital grancanaria el montaje 'Inicio (Uno)', que protagoniza este sábado, a partir de las 19.30 horas, junto al guitarrista Rafael Riqueni.

«Estaba en una crisis creativa. La primera que he tenido. Muy fuerte. Necesitaba deconstruir y deshacerme como artista. Quería bailar y punto. En mi casa y en el tablao. No tener las presiones que acompañan a la ruptura. Estaba en una oscuridad creativa, sin ilusión por generar. Solo quería bailar. Producir no me hacía bien. Mi cuerpo no quería moverse. Empecer a escucharme», apunta la artista.

La salida que encontró fue clara y, aunque dice que no es nadie para aconsejar, desvela su receta: «Hay que confiar en el cuerpo, es lo que tenemos que hacer las bailaoras, porque es lo que conocemos y en el cuerpo está la verdad. Ir hacia adelante o hacia atrás y no preocuparse por tener miedo. Lo importante es recordar por qué te gusta moverte».

En su caso, puso en marcha una trilogía cuya primera parada presenta en el recinto de la calle Viera y Clavijo. «Rafael Riqueni y yo compartimos pasión. Desde siempre ha sido mi guitarra. Somos dos enamorados y él es mi principito. Me dice: ¡mi niña! La vida nos ha unido ahora. Si no se ha visto toda mi trayectoria anterior, este espectáculo es un punto extraño, como un cuerpo nuevo. Llegué a unos límites y aquí hay una ruptura. Es un baile muy natural, como el de un recién nacido, sin pretensiones de ser un espectáculo, una obra. No tiene aspectos conceptuales. Sin embargo, se nota lo acumulado, mis vivencias y mis límites», asegura.

Así, confiesa, 'Inicio (Uno)' se convierte en un canto bailado de amor hacia la música que desprende la guitarra de Riqueni. «Es una obra romántica literal, dedicada al afecto y la admiración que nos tenemos. Somos dos niños. Incluso Rafael, a pesar de su trayectoria, se convierte en un niño y así nos encontramos. La obra no tiene nada especial, carece de grandes elementos y de una intención racional. Solo cuidamos la admiración y el afecto que nos tenemos. Bailo su música de forma libre, casi improvisada, porque no tiene valor lo que yo haga, no importa la coreografía. En otras ocasiones he sido muy técnica, muy precisa, porque me encanta la precisión, pero aquí me lanzo a este vacío porque confío 100% y en el amor que tengo hacia la música que hace Rafael, no solo a su guitarra. Eso me coloca en una órbita diferente, me lleva a un lugar distinto», puntualiza.

La crisis creativa y esta nueva Rocío Molina que nace en 'Inicio (Uno)' descubrió «un nuevo cuerpo» más allá de los cambios físicos que experimentó por la maternidad. «Necesitaba descubrir ese nuevo cuerpo y lo hice a través de la guitarra de Rafael. Volver a recordar por qué yo bailaba, el lugar en el que soy feliz desde niña. Este espectáculo fue una explosión de amor efervescente, de mucha diversión y fuego».

La segunda entrega de la trilogía fue 'Al fondo riela (Lo otro del uno)', junto a Yerai Crotés y Eduardo Trasierra, y el broche final lo puso con 'Vuelta (Uno)', con el que culmina esta travesía que a nivel personal entiende que es «infinita».