El Rincón del Jazz propone seis conciertos entre enero y junio

Una nueva edición del Rincón del Jazz vuelve a la Sala Jerónimo Saavedra del Auditorio Alfredo Kraus con una programación ecléctica formada por artistas locales, nacionales e internacionales de muy variados estilos dentro del género. Javier Montero Band, Anthony Strong, Emmet Cohen Trio, Luis Merino, Gilad Hekselmann Quartet y Lucía Fumero Trio forman el cartel de este año. Seis citas, una al mes, de enero a junio conforman este ciclo.

El percusionista grancanario Javier Montero será el encargado de inaugurarlo el sábado 15 de enero a las 20.30 horas con su banda, la Javier Montero Band, con la que presenta 'Surgere', un título con el que hacen un guiño al resurgir de la banda con nueve temas totalmente originales, compuestos y arreglados por él. Los músicos que le acompañan en el escenario en este proyecto musical como grupo son David Quevedo (piano), Santiago Miranda (guitarra eléctrica), José Carlos Cejudo (bajo eléctrico) y Sebastián Gil (trompeta).

La presencia internacional llega desde el Reino Unido de la mano de Anthony Strong el sábado, 12 de febrero, a las 20.30 horas. El cantante y pianista británico presentará su último álbum, 'Me and my radio'.

En marzo, el día 19 será el turno del polifacético pianista y compositor de jazz estadounidense Emmet Cohen, una de las figuras fundamentales de su generación. Ahora, llega en formato trío con Yasushi Nakamura (contrabajo) y Kyle Poole (batería) para presentar su último trabajo.

El guitarrista grancanario Luis Merino será el protagonista de la sesión del 1 abril para presentar su álbum 'Pelula' con David Quevedo (piano), José Carlos Cejudo (bajo), Juan Pérez (batería) y Esther Suárez (voz).

El 21 de mayo será el turno del Gilad Hekselman Quartet. De origen israelí, Gilad Hekselman se ha ganado una reputación como uno de los guitarristas más prometedores de Nueva York.

El 10 de junio cerrará el ciclo la cantante catalana Lucia Fumero, formando trío con Martín Leiton (contrabajo) y Juan R. Berbín (batería). La base de su universo nace en el folclore y se transforma a través del bagaje que ha consolidado en la música clásica y el jazz.

Todos los conciertos tienen un precio unitario de 15 euros. Se comercializa un bono para cuatro conciertos (50 euros), otro para cinco (60 euros) y un tercero para los seis recitales (70 euros).