Rebeca Mora: «Para emocionar y llegar al público hay que tener verdad»

Maestra de formación, cantante de vocación y educadora de profesión. Rebeca Mora es una enamorada de las músicas del mundo, con una sensibilidad especial para los ritmos brasileños. Hace 14 años decidió apostar por la música y la maternidad a partes iguales. La conciliación de su apuesta de vida se completó con la actividad divulgativa que le ofrece su trabajo en el departamento educativo del Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada. El próximo día 20 de enero tendrá la oportunidad de llenar de sonidos del mundo el propio yacimiento de Gáldar, con la velada musical que completa la visita nocturna especial al recinto. Será con 'Rebeca Mora Trío', una ecléctica fusión creada junto a los músicos Jonay Mesa y Nelson Saavedra.

«Traemos un repertorio de músicas del mundo. Versiones de músicas diferentes interpretadas desde una búsqueda de fusión y belleza. Y para esta ocasión, junto a Jonay Mesa y su violão (guitarra brasileña de seis cuerdas) y Nelson Saavedra al bajo, interpretaremos una selección de canciones de Uruguay, Paraguay, Brasil y Canarias», adelanta la polifacética cantante sobre su actuación en el ciclo de visitas nocturnas al Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada.

Los sonidos vinculados al folclore del país de origen, pasados por el filtro de 'Rebeca Mora Trío', se transforman en una fusión que constituye el reflejo de ellos mismos, tres músicos con orígenes y trayectorias muy diferentes, que se encuentran en el camino. « Las canciones hablan de mestizaje, de nuestros ancestros y de amor, por supuesto, un tema que es universal», ríe divertida la cantante.

La música profesional llegó hace solo unos años, pero, en realidad, es algo que Rebeca ha vivido desde niña como una alianza natural. «De pequeña siempre soñé con tocar en un grupo de música, pero era una idea que enseguida me quitaban de la cabeza en favor de los estudios. Sin embargo, la música siempre ha estado conmigo, aunque en un principio no pensara en dedicarme profesionalmente a ella», confiesa.

Siempre había alguien que intentaba que pusiera los pies en el suelo, pero estos no paraban quietos en el piso. « Soy autodidacta. Desde pequeñita me regalaron un teclado y sacaba las canciones de oído. La verdad es que tampoco tuve suerte con el profesor de lenguaje musical y, al final, no quise seguir los estudios. ¡Qué importante es el profesorado y cuánto nos influye en nuestras vidas!», reflexiona mientras sigue haciendo memoria. «Fue ya con 30 años cuando Chabela Arnao Barberis, amiga y cantante cubana residente en la isla de La Palma, me animó a trabajar en un cuarteto vocal». Y allí empezó todo.

Rebeca Mora es una apasionada de las músicas del mundo. De entre todos los sonidos de raíz, los ritmos brasileños son su debilidad. «Esa pasión surge por las influencias de las amistades y por la radio», aclara. «Concretamente, Radio 3 ha tenido ya hace muchos años programaciones en las que se ha incluido la música brasileña. De ahí fuimos descubriendo músicas y artistas maravillosos. Y es que es tan grande y rica Brasil musicalmente hablando que me atrapó y me enamoró».

Cuando un sonido se cuela en su red, Rebeca Mora traspasa fronteras, e incluso idiomas. «Me gusta sentirme cómoda con todo lo que canto, me atrevo con todo lo que me conmueve, aunque sea en otros idiomas que desconozco, como el francés». Le gusta repetir que el poder de la música está en su capacidad de ser «la sonrisa del universo», aquello que puede cambiarlo todo en un momento.

«Creo que para emocionar y llegar al público hay que tener verdad, interpretar con corazón y sensibilidad», asegura emocionada.