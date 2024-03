El PP califica de «desastroso» el balance económico de la Sociedad de Promoción

La portavoz del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Jimena Delgado, ha anunciado que su grupo político redoblará la fiscalización de la Sociedad de Promoción, tras presentar este miércoles un balance «desastroso» en el que se disparan las pérdidas hasta los 3,2 millones de euros y la deuda con los proveedores en más de dos millones de euros, hasta los 7,1 millones.

«Los números reflejan lo que venimos tiempo denunciando, que no es otra cosa que un descontrol absoluto en el gasto de la Sociedad a manos del Partido Socialista, un ente que no olvidemos que se financia exclusivamente con transferencias corrientes del Presupuesto municipal. No hay manera de que el presupuesto de gastos se cumpla ni un solo ejercicio», lamenta la portavoz del PP.

«Hay que tener en cuenta que las transferencias del Ayuntamiento a esta Sociedad fueron de 15.601.511,38 euros en 2022 y de 16.631.295,14 euros en 2023, es decir, que hemos destinado 1.612.098.92 euros de dinero de todos para enjugar las pérdidas de 2022», explica. Asimismo, el periodo medio de pago a proveedores incumple el límite legal de 60 días.

Deuda a los proveedores

«Más aún nos preocupa el incremento de la deuda a proveedores, puesto que quedan de 2023 7.107.892,80 euros por pagar y 4.879.735,25 euros correspondientes a 2022», continúa la líder del PP en la capital grancanaria.

«Hay que poner cara a estos acreedores, porque son productoras, empresas de iluminación, de catering, de montajes o de seguridad. Es impresentable cómo se está gestionando una sociedad municipal caracterizada además por la opacidad en sus contrataciones, todo con la anuencia de Carolina Darias», agrega.

«La Sociedad de Promoción ha estado envuelta durante los últimos años en distintas polémicas relacionadas, sobre todo, con la falta de transparencia y los problemas de impago a los proveedores, por lo el grupo municipal Popular ha tenido que acudir en numerosas ocasiones tanto al Comisionado de Transparencia como a la justicia para que sean publicadas en la web de la Sociedad de Promoción todas las facturas relacionadas con la organización de las pasadas ediciones del Carnaval, incluido el del año 2022, con un coste de 4,2 millones de euros, y el de 2024 que se situó -en principio- en 6,5 millones de euros», añade.

Más de medio millón de euros

«Por si fuera poco hay abierta una inspección de la Agencia Tributaria Canaria relacionada con el IGIC por un importe total de 590.750,30 euros que está pagada y recurrida ante la Junta Económica Administrativa de Canarias», prosigue. «En los próximos días realizaremos una comparecencia precisamente relacionada con los gastos del Carnaval y la forma en que se han contrato la práctica totalidad los servicios, que ha sido mediante negociados sin publicidad, el procedimiento preferido del PSOE», concluye.

CANARIAS7 adelantó este jueves que el consejo de administración de la Sociedad de Promoción aprobó las cuentas de 2023, encargó una auditoría externa de los cinco últimos años y apartó dos meses de su cargo con retribución al gerente Agustín Díaz hasta que se tengan los resultados de la misma.