Simon Critchley reflexiona sobre los tentáculos del fútbol

Un erudito que busca lo ameno

Trayectoria. Simon Critchley (Hertfordshire, 1960) estudió Filosofía y fue profesor en distintas universidades de Francia, Australia, Noruega, Estados Unidos y Suiza. Actualmente ocupa la cátedra Hans Jonas en la New School for Social Research de Nueva York.

Rasgos. Es uno de los filósofos más interesantes y eclécticos del siglo XXI y ha escrito gran número de obras de temática muy diversa, de las cuales se han publicado recientemente en español El libro de los filósofos muertos, Apuntes sobre el suicidio y El teatro de la memoria. Además, escribe con regularidad para The Guardian y The New York Times. La editorial Sexto Piso publicó en 2016 su ensayo Bowie.

Accesible. Critchley combina teoría literaria, filosofía política, crítica cultural e historia, de manera a la vez erudita y accesible. Heidegger, el nihilismo, el sentido del humor, la muerte o Hamlet son algunos de los temas que ha tratado.