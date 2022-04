10 planes para hacer en Canarias este fin de semana

Llega el fin de semana. Un periodo de descanso esperado por muchos para relajarse y disfrutar de la vida. Aunque ya no estén en vigor las restricciones le sugerimos que respete siempre las medidas de seguridad, guardando las distancias, y disponga siempre de la mascarilla en espacios cerrados. Es la única forma de disfrutar de una experiencia tranquila y segura.

Como cada semana le enseñamos algunos planes que se podrán realizar en Canarias desde hoy hasta el domingo.

Gran Canaria: «31 cuentos para octubre» (Presentación de libro)

Este viernes 8 de abril puede disfrutar de la presentación del libro 31 cuentos para octubre. Esta obra infantil viene de la mano de la editorial Fundación María Fulmen. En este evento intervienen Ina Gámez, la ilustradora e impulsora de esta iniciativa, y Carmen Herrera Castro y Eloísa Galindo López, representantes de la Editorial Fundacion.

Esta cita es a las 19:00 de la tarde en la Casa de Colón, y se podrá asistir de manera gratuíta hasta completar aforo.

La Gomera: «Comedia sexual de una noche de verano» (Teatro)

El viernes 8 de abril, a las 20.30 horas, el Auditorio de La Gomera acogerá el espectáculo teatral Comedia sexual de una noche de verano, de Acelera Producciones, una comedia de enredos de Woody Allen en la que se muestran las vivencias de tres parejas que, en los albores del siglo XX, se enredan en un fin de semana en el campo.

Entrada libre hasta completar aforo.

Tenerife: «Inteurodeoksyeon» (Proyección de película)

Galardonada con el Oso de Plata al mejor guion en Berlín TEA proyecta la nueva película del director coreano Hong Sang-soo. El director de Parásitos presenta un cuento de invierno en tres movimientos donde una sonrisa compartida, un abrazo inesperado o un baño helado en el mar pueden ser una oportunidad para empezar de nuevo.

Se podrá visionar en el TEA desde este 8 de abril hasta el día 10 de abril. Las entradas para las proyecciones de cine en TEA se pueden adquirir a través de la página web del centro o en la taquilla.

Fuerteventura: «Descubre los tesoros de Fuerteventura» (Visita guiada)

Llegan las Gincanas por La Oliva y Pájara. Una divertida actividad para conocer la historia, el patrimonio y las curiosidades de los pueblos majoreros. Tendrás que encontrar pistas escondidas en lugares emblemáticos de cada localidad a la vez que conoces su historia.

«Tesoros de Fuerteventura: una historia por descubrir» está organizado por la empresa »Arenisca, Arqueología y Patrimonio«, financiado por la Consejería de Cultura del Cabildo de Fuerteventura y cuenta con la colaboración de los seis ayuntamientos de Fuerteventura, además de las asociaciones Raíz del Pueblo, Más Ruines que Caín y Colectivo Mafasca.

El evento es gratuito pero con aforo limitado. Se celebrará a las 10 de la mañana. El 9 de abril estará disponible en La Oliva y el 10 de abril en Pájara.

Lanzarote: «La furia» (Monólogo)

La Furia es exponente del rap feminista actual, además de educadora social y experta en igual- dad y musicoterapia. Utiliza el rap como herramienta de empoderamiento, sororidad e incidencia política. En sus letras habla de incomprensión, de libertad y de feminismo, con un estilo que mezcla influencias que vienen de la rumba, el soul, la copla y los coros góticos. El espectáculo contará con un monologo de la periodista y militante feminista Irantzu Varela.

La cita es el sábado 9 de abril a las 19:30 en el teatro Víctor Fernández Gopar «El Salinero».

El Hierro: «Magma bike 2022» (Ciclismo)

El Ayuntamiento de El Pinar y la Federación Canaria de Ciclismo organiza esta prueba ciclista de montaña que se celebrará este sábado 9 de abril. El 10 de abril, se celebrará la Magma Bikids.

La Palma: Concierto de semana santa

La Banda Municipal de Música de Breña Baja ofrecerá un Concierto de Semana Santa el domingo de Ramos 10 de abril a las 17.00 hs en la Plaza de Las Madres de San José, promovido por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Breña Baja y presentado por D. Julio Marante Díaz, Crónista Oficial de la Muy Noble y Honorable Villa de Breña Baja y dirección musical de Pablo Arrocha Morales.

La entrada es gratuita hasta completar aforo.

Gran Canaria y Tenerife: «Likes y cicatrices» (Concierto)

Melendi vuelve este verano a Canarias repleto de «Likes y cicatrices». Después de más de 20 años, Melendi sigue manteniendo esa picardía que tanto lo caracterizaba, a la vez que, nos ha ido mostrando con los años, una madurez musical plausible.

«Likes y cicatrices», un disco lleno de buen rollo, en el que prima la crítica sobre la sociedad actual y el uso de las redes sociales y con el cual el cantante pretende quitarle importancia a los likes y abogar por la naturalidad.

El 15 de julio actuará en el Gran Canaria Arena. Puede comprar sus entradas aquí

El 16 de julio actuará en el Parque Marítimo Palmetum de Tenerife. Puede comprar sus entradas aquí

Más festivales y conciertos

Aquí puede ver todos los festivales de música y conciertos que se celebrarán durante el año en Canarias

Gran Canaria: «Human all too human» (Exposición)

Si le interesa le arte moderno le invitamos a acudir al Centro Atlántico de Arte Moderno, situado en Las Palmas de Gran Canaria. Allí podrá deleitarse con la muestra «Human all too human», una exposición de la artista iraní Arita Shahrzad. Human, All Too Human es un proyecto escultórico de resonancias arquitectónicas, filosóficas y poéticas, integrado por obras creadas en Irán.

La exposición muestra el resultado del trabajo de investigación desarrollado en los últimos años por Shahrzad, con la colaboración de artistas, arquitectos y artesanos de su país, que han logrado interpretar sus propuestas a través de la tecnología actual y de un diálogo intelectual que va más allá de las posiciones iniciales de cada uno.

La propuesta es totalmente gratuita y estará disponible hasta el 29 de mayo de martes a domingo de 10:00 a 21:00 h. C/ Los Balcones, 9 y 11 · Las Palmas de Gran Canaria.

Gran Canaria: «Homenaje a Dolores Campos Herrero» (Exposición)

Muestra expositiva de las obras de la escritora Dolores Campos Herrero, protagonista del Día de las Letras Canarias en 2022. La exposición estará disponible en la biblioteca insular de Gran Canaria hasta el 23 de abril. Se podrá visitar de lunes a domingo de 10:00 a 20:00 h.

Bonus: Cartelera

Si lo que le apetece es relajarse viendo una buena película aquí le mostramos la cartelera de la semana. Destacan título como «Animales Fantásticos: Los secretos de Dumbledore», película de fantasía; o «París, distrito 13»Para tener más detalles consulte la cartelera aquí.