10 planes para hacer en Canarias del 4 al 6 de marzo

El Carnaval sigue siendo el tema central para disfrutar de una gran noche. Este viernes 4 de marzo a las 21:00 está prevista la celebración del concurso de comparsas adultas en el escenario del Parque Santa Catalina. Pero también están previstas otras actividades que puede realizar para disfrutar estos días de descanso. Como cada semana le enseñamos algunos planes que se podrán realizar en Canarias desde hoy hasta el domingo.

Como simpre, insistimos en que aunque estemos en un periodo de descanso respete siempre las medidas sanitarias, guardando las distancias, y disponga siempre de la mascarilla en espacios cerrados. Es la única forma de disfrutar de una experiencia tranquila y segura. Dicho esto, aquí van las sugenrencias para pasar un gran fin de semana:

Gran Canaria: «Vacuna contra el machismo» (Conferencias y talleres)

El próximo martes 8 de marzo se celebra el día internacional de la mujer, es por ello que son numerosos los actos que se están celebrando en torno a ese día. Hoy, viernes 4 de marzo en el Centro de Cultura Audiovisual de Gran Canaria, esta previsto la realización de un Taller de ilustración impartido por Javirroyo. Dicho evento se centra en La ilustración y las nuevas masculinidades.

El horario es de 17:00h. a 20:00h. En el CCA Gran Canaria. Centro de cultura audiovisual (Cádiz, 34, Las Palmas de Gran Canaria).Para inscribirse debe acceder aquí.

Tenerife: «Miradas Doc» (Cine Documental)

El famoso festival se celebrará en Guía de Isora del 4 al 12 de marzo. El certámen y Mercado de Cine Documental MiradasDoc se adapta a la actual situación epidemiológica y apuesta por celebrar la sección oficial de forma presencial y el Market de forma online.

Según destaca la web oficial del festival, el público podrá disfrutar de una programación que incluye treinta y ocho películas en las cuatro secciones a concurso, además de otras secciones temáticas.

«Relatos que abordan las migraciones, bien sea por cuestiones económicas, climáticas o por conflictos políticos; retratos de pequeñas historias que llegan desde lugares alejados de la vida urbana.

Lanzarote: «Lajalada» (Concierto)

El CIC El Almacén será escenario del proyecto musical de Belén A. Doreste. Podrá disfrutar de 70 minutos de buena música el sábado, 05 de marzo, a las 20:00 horas. Las entradas cuestan 10 euros y las puedes adquirir aquí.

La cantante y compositora Belén A. Doreste, da nueva forma a su nuevo proyecto, Lajalada, una aventura más electrónica que la anterior experiencia musical (Bel Bee Bee), con pasajes y canciones escritas en inglés y en español.

Fuerteventura: «Ecojazz» (Concierto)

Este sábado 5 de marzo le ofrecemos una propuesta interesante. Se trata del primer ciclo de música, ecología y medioambiente. Una propuesta que fusiona la música con la naturaleza, creando un clima sonoro increible.

La cita es el s ábado 5 en el Auditorio de Corralejo a las 20:00h. Las entradas se pueden conseguir aquí.

La Palma: «Ellas en su Arte. Las niñas que creaban» (Conferencia y espectáculo)

Celebramos las creaciones de un gran número de mujeres canarias conociendo y mostrando la diversidad existente en el archipiélago en torno a la música, la danza, la pintura, la literatura y las artes visuales.

En esta ocasión y con motivo de celebración del Día de La Mujer tendremos el placer de conocer y charlar con dos artistas de disciplinas artísticas distintas pero con el punto común de ser mujeres creadoras como son Petite Lorena (humorista y actriz) y Sara Socas (compositora y cantante) todo ello conducido por la periodista Charo Echevarría.

Información e inscripción: https://sara-socas.eventbrite.es y 616466415. El evento se realizará el domingo 6 de marzo a las 20:00h. En Carpa Plaza San Juan Pablo II - Los Llanos de Aridane

Gran Canaria: «Padrón y lo femenino» (Exposición)

La Casa-Museo Antonio Padrón-Centro de Arte Indigenista de Gáldar ofrece durante todo el mes de marzo visitas guiadas, en las que propone al público un recorrido por 20 obras del artista galdense que reflejan el mundo femenino, especialmente de la mujer rural.

La iniciativa 'Padrón y lo femenino' puede disfrutarse el sábado 5 de marzo de 11:00 a 13:00, previa inscripción en el teléfono 928.45.40.35 o en el correo electrónico cmapadron@grancanaria.com

Tenerife: «Una boda esperada» (Exposición)

TEA Tenerife Espacio de las Artes presenta en Espacio TEA Candelaria la exposición Una boda esperada, de Leopoldo Cebrián Alonso entre el 4 de febrero y el 20 de marzo en el Espacio Cultural Ayuntamiento Viejo del municipio de Candelaria

Gran Canaria: «Caligrafías del verso para un centenario» (Exposición)

La Casa-Museo Tomás Morales acoge una exposición en la que artista reproduce, con tipografías diversas, fragmentos de 'Las Rosas de Hércules' Precisamente, de la obra del más ilustre hijo de la Villa de Moya nace la exposición 'Caligrafías del verso para un Centenario', una muestra que se inaugura el día 3 de marzo en el museo que gestiona el Cabildo grancanario, cuyo objetivo es dar nueva vida artística al lenguaje literario de Tomás Morales.

Rosa Felipe es la encargada de escribir artísticamente fragmentos de 'Las Rosas de Hércules', la más difundida obra poética del insigne autor realizando diseños que rinden homenaje a la poesía de uno de los principales poetas del movimiento modernista hispánico.

Tenerife: «Maud, C'est La Vie!» (Exposición)

Madeleine Annette Bonneaud (Limoges, 1921-Madrid, 1991), conocida como Maud Bonneaud y Maud Westerdah, fue una artista multidisciplinar surrealista francesa que destacó en la disciplina del esmalte.

Fundadora, junto a la escultora María Belén Morales, de la primera agrupación de mujeres artistas de Canarias, Las Doce. Está considerada como una artista clave en la historia del arte en Canarias.

Con su llegada a Tenerife se inicia otro nuevo capítulo en su vida en el que el salón de su casa, su forma de hacer y relacionarse con los otros acabo por prefigurar la idea de institución colectiva en Tenerife y una particular visión de la modernidad. Esta es la primera exposición retrospectiva dedicada a su figura como artista y agitadora cultural con el fin de desentrañar su enorme complejidad y peso opacado por visiones previas en la que se entendía siempre como «esposa de» y no como una pieza fundamental del hacer y acontecer cultural.

Del 28 de enero hasta el 27 de abril. Visite la exposición de martes a viernes de 12.00 a 20.00 horas, Sábados, domingos y festivos de 10.00 a 20.00 horas

Gran Canaria: «Human all too human» (Exposición)

Si le interesa le arte moderno le invitamos a acudir al Centro Atlántico de Arte Moderno, situado en Las Palmas de Gran Canaria. Allí podrá deleitarse con la muestra «Human all too human», una exposición de la artista iraní Arita Shahrzad. Human, All Too Human es un proyecto escultórico de resonancias arquitectónicas, filosóficas y poéticas, integrado por obras creadas en Irán.

La exposición muestra el resultado del trabajo de investigación desarrollado en los últimos años por Shahrzad, con la colaboración de artistas, arquitectos y artesanos de su país, que han logrado interpretar sus propuestas a través de la tecnología actual y de un diálogo intelectual que va más allá de las posiciones iniciales de cada uno.

La propuesta es totalmente gratuita y estará disponible hasta el 29 de mayo de martes a domingo de 10:00 a 21:00 h. C/ Los Balcones, 9 y 11 · Las Palmas de Gran Canaria.

Bonus: Cartelera

Si lo que le apetece es relajarse viendo una buena película aquí le mostramos la cartelera de la semana. Destacan título como «The Batman», película de aventuras; o «Los amores de Anaïs»Para tener más detalles consulte la cartelera aquí.

NOTA: No se han encontrado eventos para este fin de semana en La Gomera y El Hierro