10 planes para hacer en Canarias del 25 al 27 de febrero

Este fin de semana llega el Carnaval a Las Palmas de Gran Canaria. Pero también están previstas otras actividades que puede realizar para disfrutar estos días de descanso. Como cada semana le enseñamos algunos planes que se podrán realizar en Canarias desde hoy hasta el domingo.

Como simpre, insistimos en que aunque estemos en un periodo de descanso respete siempre las medidas sanitarias, guardando las distancias, y disponga siempre de la mascarilla en espacios cerrados. Es la única forma de disfrutar de una experiencia tranquila y segura. Dicho esto, aquí van las sugenrencias para disfrutar este fin de semana:

Gran Cannaria: «Human all too human» (Exposición)

Si le interesa le arte moderno le invitamos a acudir al Centro Atlántico de Arte Moderno, situado en Las Palmas de Gran Canaria. Allí podrá deleitarse con la muestra «Human all too human», una exposición de la artista iraní Arita Shahrzad. Human, All Too Human es un proyecto escultórico de resonancias arquitectónicas, filosóficas y poéticas, integrado por obras creadas en Irán. La exposición muestra el resultado del trabajo de investigación desarrollado en los últimos años por Shahrzad, con la colaboración de artistas, arquitectos y artesanos de su país, que han logrado interpretar sus propuestas a través de la tecnología actual y de un diálogo intelectual que va más allá de las posiciones iniciales de cada uno.

La propuesta es totalmente gratuita y estará disponible hasta el 29 de mayo de martes a domingo de 10:00 a 21:00 h. C/ Los Balcones, 9 y 11 · Las Palmas de Gran Canaria.

Tenerife: «La fisura entra por las manos» (Presentación de libro)

El TEA Tenerife Espacio de las Artes presenta esta tarde día 25, a las 19:00 horas, la nueva publicación de Patricia Figuero Correa «La fisura entra por las manos» (Libero editorial, 2022), dentro del ciclo Diálogos de escritura. La escritora Aida González Rossi y la coordinadora de este programa, Izaskun Legarza, acompañarán a la autora en este acto en el que se hablará de este libro salvaje, lleno de amor y violencia.

Para asistir a esta presentación, que es gratuita pero de aforo limitado, se requiere de inscripción previa enviando un correo a actividades@teatenerife.es indicando nombre, DNI y un número de teléfono de contacto.

Fuerteventura: «Una noche con Chavela» (Espectáculo)

El espectáculo «Una noche con Chavela» llega por primera vez al Palacio de Formación y Congresos de Fuerteventura. Esta combinación teatral y musical hará viajar al espectador por la vida de la cantante mexicana este 25 de febrero, a las 20.30 horas, dentro de la agenda cultural del Cabildo de Fuerteventura.

Las entradas pueden adquirirse en entrees.es

Lanzarote: «Movimiento y dirección de fuga. Aclimatación» (Exposición)

Este proyecto expositivo deDalia de la Rosa, indaga en los procesos de adaptación de los elementos foráneos en un lugar concreto a través de las dislocaciones que rompen capas que afectan a los procesos identitarios o de las sedimentaciones que borran espacios para crear nuevos lugares en los que se produce frágil equilibrio provisional en forma de aclimatación.

Así lo vemos en las nuevas formas de movilidad sobre el territorio que se generaron a partir de la fiebre del oro en Estados Unidos a través de la pieza audiovisual de Manuel Diego Sánchez, los modelos productivos basados en las salvajes extracciones sobre el territorio que se refleja en la obra de Liliana Zapata, en las huellas e interacciones violentas entre el cuerpo y el territorio de la pieza visual de Racso Zehcnas o en las modificaciones de los entornos naturales tras las expediciones científicas decimonónicas realizadas en Africa, América o Asia en el trabajo de Gabriela Bettini.

La entrada es gratuita hasta completar aforo y se podrá disfrutar de lunes a viernes, de 10.00 h a 21.00; sábados, de 10.00 a 14.00 h; domingos y festivos cerrado. La cita es en el Centro de Innovación Cultural de Arrecife (C/ José Betancort, 33).

La Gomera: «La emigración gomera a Cuba en el siglo XIX» (Conferencia)

Esta apasionante conferencia que el catedrático de Historia de América por la Universidad de La laguna, Manuel Hernández González, impartirá en el Antiguo Casino de Hermigua el próximo sábado, 26 de febrero, a las 19:00 horas. Una nueva actividad organizada por la asociación Procultura Siglo XXI que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Hermigua.

El Hierro: «En el umbral» (Documental)

Mañana, sábado 26 a las 20:00h. en Sala de exposiciones del Cabildo, en Valverde le invitamos a disfrutar de una muestra documental creada por Coraci Ruz.

«Desde un punto de vista autobiográfico, la directora brasileña Coraci Ruiz sigue la transición de género de su hijo adolescente Noah. Entre los años 2016 y 2019 le entrevista abordando los conflictos, certezas e incertidumbres que impregnan su profunda búsqueda de identidad.

Al mismo tiempo, Coraci, criada desde pequeña en un entorno activista y feminista, también vive su propio proceso de transformación rompiendo con viejos paradigmas, enfrentándose a sus miedos y desmontando sus propios prejuicios. Con un relato personal, generoso y honesto, se ponen sobre la mesa cuestiones sociales relevantes en torno al género, el matrimonio, la política y el consentimiento de los padres.»

La entrada es gratuita, con aforo limitado. Las invitaciones se solicitarán al correo cultura@elhierro.es indicando nombre, apellidos, DNI para asignación de asientos.

La Palma: Estreno de la Orquesta Sinfónica de la Escuela Insular de Música (Conciertro)

La Escuela Insular de Música del Cabildo de La Palma pone en marcha un nuevo proyecto que permitirá ampliar sus fines educativos a través de una Orquesta Sinfónica, que estará compuesta por alumnado y profesorado del centro. Este proyecto que se estrenará hoy viernes, a partir de las 19:00 horas en la Casa Massieu de Tazacorte (C/Miguel de Unamuno).

Tenerife: «Días Maravillosos» (Exposición)

«Días maravillosos» aborda un posible relato fotográfico de la tardomodernidad en el particular territorio de Canarias. Su título hace referencia a la célebre narración de ciencia ficción del año 78 de J.G. Ballard. Bajo una forma epistolar, el autor nos transporta a una distópica isla, Gran Canaria, convertida en un extraño y paradisíaco campo de concentración.

La muestra, que estará abierta hasta el 1 de marzo, contará con artistas como: María Laura Benavente, Rubén Acosta, Anna Kanai, Sergio Acosta, Iván Ballesteros, Leopoldo Cebrián Alonso, Sonsoles Company o Rafael García Plaza, entre otros

Se podrá disfrutar en el TEA (planta 0) Calle Fuente Morales.

Gran Canaria: «2020: Un viaje por las emociones» (Danza)

La propuesta es una visión totalmente adaptada al momento que vivimos, en el que la danza es quizás el sector cultural que mayor riesgo corre. El proyecto nace de la necesidad de transformar esta situación en una enseñanza positiva, adaptándonos a la nueva realidad y creando un espectáculo donde bailarines profesionales buscan dar visibilidad al sector y acercarlo a una población que durante 2020, en los meses más duros de la pandemia, se refugió en la cultura como forma de entretenimiento.

La cita es este sábado a a las 19:30h. en la Sala Insular de Teatro. Puede comprar sus entradas aquí.

Tenerife: «Órgano y percusión: un mundo por descubrir» (Concierto)

El Auditorio de Tenerife, ofrece para este domingo día 27 a las 12:00 horas un novedoso concierto: Órgano y percusión, un mundo por descubrir. Esta experiencia matinal estará protagonizada por el organista Daniel Oyarzabal y el percusionista Joan Castelló, ambos naturales del País Vasco, quienes ofrecerán un atractivo recorrido por la música más famosa del último siglo y medio.

El domingo 27 de febrero a las 12:00 en el Auditorio de Tenerife (Avenida de La Constitución, 1) en Santa Cruz de Tenerife. Para consultar precios o más información llamar al 902 317 327 o en la web

Bonus: Cartelera

Si lo que le apetece es relajarse viendo una buena película aquí le mostramos la cartelera de la semana. Destacan título como «Competencia Oficial», película de comedia y drama; o «Las ilusiones perdidas» Para tener más detalles consulte la cartelera aquí.