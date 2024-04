Pablo Alboran se toma un tiempo fuera de la música

«Necesito un tiempo, no sé cuánto». De esta forma el cantante y compositor Pablo Alboran anunciaba este jueves por la noche que deja los escenarios durante un período indefinido para cargar pilas tras haber estado un año de gira aprovechando la presentación de su último disco, 'La Cuarta Hoja'. formado por once canciones en las que colaboran jóvenes artistas del panorama musical. «Ha sido muy duro en muchos aspectos y en otros gratificantes a tope», decía sobre ese largo periplo por diferentes ciudades y países.

El lugar elegido por el artista malagueño, de 34 años, para realizar este anuncio fue el programa 'El hormiguero' de Antena 3, donde ya ha acudido en otras ocasiones y se siente con confianza con su presentador, el veterano 'showman' Pablo Motos. Allí, ante un público prácticamente entregado, el cantante habló de lo que podría calificarse como una retirada temporal en el plano público de su profesión musical, aunque él no llegase a pronunciar directamente esas palabras y seguirá trabajando en su casa aunque a otro ritmo.

«Necesito barbecho, necesito volver a escribir sin toda esa presión que uno mismo se pone, no solo la industria», relataba al final del programa, en lo que parecía un momento casi convenido con el conocido presentador. «Me apetece observar, vivir como espectador. El otro día estuve en Recoletos viendo música en vivo y disfruto como un bebé. Necesito estar con los míos y necesito escribir sin un condicionante», afirmaba convencido aunque a la vez con tono relajado.

Pablo Alboran, este jueves por la noche en 'El hormiguero'. Antena 3

Acto seguido continuaba con su justificación sobre este 'hasta luego' en su carrera musical -suma veinticuatro candidaturas a Premios Grammy Latinos- que sorprendía a la mayoría de su público. «Estoy haciendo ya bastantes cosas para lo que viene, pero es importante también descansar. Y voy a descansar», sentenció. No quiso desvelar nada de esas cosas que está preparando, aunque sí matizó que llegado el momento las presentará para disfrute de todos los aficionados.

«Agradecido» al público

Antes de este anuncio sorprendente, Pablo Alboran había comenzado su intervención en el programa «dando las gracias» por la buena acogida que tuvo su último disco y la gran afluencia de público a sus conciertos. «Vengo a agradecer el cariño del público. En España arrancamos la gira –fue en mayo de 2023 en Fuengirola (Málaga)- como una inyección de adrenalina para lo que venía después. Ha sido todo gratificante, he conocido mis límites, se lo debo todo al público y por eso estoy aquí», enfatizó.

Tras dejar claro que no había venido a «promocionar nada en concreto», el cantautor quiso poner en valor que tiene el privilegio de poder dedicarse a la música, «a hacer música en vivo y que la gente la mantenga viva, haciendo posible que nosotros podamos viajar». Por eso mostró su aprecio por «la gente que compra una entrada y ahorran para conseguirla, o la piden por un cumpleaños. Eres parte de la vida de mucha gente y no me lo tatúo de milagro», afirmaba con una sonrisa.

Con una carrera musical intensa a sus espaldas, que inició componiendo sus canciones con solo doce años, su andadura artística se desarrolló en los primeros años de adolescencia en el flamenco. Luego pasaría a cantar en solitario y antes de los quince ya comenzó a colgar en redes sociales los primeros vídeos de sus composiciones. Así, su primera aparición en Youtube contó con más de 2.000.000 reproducciones, aunque su sencillo más exitoso fue 'Solamente tú'', que tuvo más de 180 millones de visionados entre España y América Latina, su otro gran mercado. No fue hasta febrero de 2011 cuando lanzó su primer disco en los canales de distribución tradicionales y desde entonces ya suma seis álbumes de estudio, además de otros dos en vivo.