Pablo Alborán, nuevo embajador de Unicef

Si algo tiene Pablo Alborán es su implicación en las causas solidarias. Lo hemos visto protagonizando diferentes campañas de Unicef, organización con la que lleva ocho años colaborando, razón por la que hoy ha sido nombrado embajador en España de la entidad. Un reconocimiento a su trayectoria a favor de los menores más vulnerables. El cantante se mostró muy satisfecho con la distinción y con lo que implica. «Me hace mucha ilusión convertirme en embajador de Unicef España, algo que me anima a seguir apoyando a millones de niños y jóvenes para que puedan crecer sanos y desarrollar todo su potencial», explicó.

Alborán lamentó que «todavía siguen siendo demasiados los niños, las niñas y los adolescentes de todo el mundo que viven en un entorno de violencia, guerra o desplazamiento forzado, que no tienen acceso a los servicios más básicos o que no cuentan con las oportunidades necesarias. Y, a muchos de ellos, la pandemia se lo está poniendo aún más complicado», por eso dijo que «es fundamental defender sus derechos». «Nuestro mundo depende de los niños porque sin infancia no hay progreso», aseguró el malagueño.

En estos ocho años junto a Unicef, ha realizado llamamientos en situaciones de emergencia y campañas de sensibilización entre sus fans. Especialmente reseñable fue su labor durante la pandemia de la covid-19, cuando se implicó en diferentes acciones para mejorar la situación de las familias más vulnerables. En ese tiempo lanzó 'Cuando esté aquí', una canción inédita compuesta y producida desde su casa, en el confinamiento, cuyos beneficios se destinaron íntegramente a combatir el coronavirus.

También se volcó en Unicef Won't Stop, una iniciativa de la entidad en Estados Unidos para movilizar fondos y responder a la pandemia participando en un concierto en 'streaming' junto a otros artistas internacionales. La crisis sanitaria ha provocado que muchas de los proyectos en las que ha participado Alborán hayan sido 'online', pero no ha dudado en afirmar que está dispuesto a visitar alguno de los diferentes programas que están desarrollando para ayudar de primera mano, además de favorecer su visibilidad, «en cuanto las circunstancias lo permitan».

El cantante mostró su mejor cara a pesar de que para él ha sido un duro golpe la pérdida de Mila Ximénez. La periodista y el malagueño tenían una relación muy especial basada en el respeto y la admiración mutua. Mila era una incondicional del cantante, tanto que en la productora de su programa eligieron uno de los temas de él para rendirle homenaje el mismo día de su pérdida.

Pablo Alborán se suma a otros rostros conocidos que procuran dar a conocer el trabajo que Unicef hace a nivel nacional e internacional. Entre otros, Sergio Ramos, Emilio Aragón, Dulceida, Fernando Alonso o Lara Álvarez.