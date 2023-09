El otoño en Gran Canaria suena a jazz

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

El ciclo Jazz Otoño 2023, iniciativa de colaboración institucional en la que participan desde 2010 el Gobierno canario, Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Universidad de Las Palmas de Gran Canaria a través de sus respectivos espacios y salas, ofrece un total de siete conciertos entre el 4 de octubre y el 2 de diciembre próximos con la presencia de destacadas figuras internacionales del género como Jesse Davis Louisiana Be Bop (Teatro Cuyás, 25 de octubre), Mike Stern Band (Teatro Pérez Galdós, 3 de noviembre) y Camile Thurman & The Darrell Green Quartet (Auditorio Alfredo Kraus, Rincón del Jazz, 11 de noviembre); y las formaciones canarias Trío Salvaje (4 de octubre, Paraninfo de la ULPGC), Luis Merino Pelula (29 de noviembre, Paraninfo de la ULPGC; A Few Colors (24 de noviembre, Teatro Guiniguada); y Carlos Meneses Trío (2 de diciembre, Sala Insular de Teatro).

La programación de Jazz Otoño 2023 fue presentada en el Teatro Cuyás en un acto en el que participaron los representantes de las distintas administraciones y los responsables de los recintos que colaboran en este ciclo de conciertos. Durante el acto se puso de manifiesto «la excelencia de la actividad cultural de la isla», en palabras de la consejera insular de Cultura, Guacimara Medina. Es Jazz Otoño «una apuesta decidida para que la programación de jazz se extienda a lo largo del año en la capital grancanaria», tal como expresó el concejal de Cultura de la capital grancanaria, Adrián Santana. Un ciclo este que es fruto de la colaboración institucional y que enriquece y completa la oferta habitual del festival Canarias Jazz & Más, o la programación de El Rincón del Jazz, que organiza el Auditorio Alfredo Kraus. Ampliar Carlos Meneses. C7 En la presentación, en la que los responsables de cada espacio escénico dieron información detallada de los artistas y conciertos que celebran al abrigo de Jazz Otoño 2023, hay que destacar que «fue Felipe Díaz el alma mater de este ciclo» en el año 2010, como bien recordó el director artístico del Teatro Cuyás, Gonzalo Ubani. El arranque de la programación de Jazz Otoño 2023 será el 4 de octubre en el Paraninfo universitario. La ULPGC participa una vez más en este ciclo con dos conciertos que presentan formaciones con músicos consagrados del panorama local. La apertura será con Trío Salvaje, el miércoles 4 de octubre, a las 19.00 horas, liderado por el pianista y compositor grancanario David Quevedo, que presenta su nuevo proyecto en formato de trío junto al bajista José Carlos Cejudo y el batería Juan Pérez, estrenado en 2022 en el Alfredo Kraus. La siguiente de las citas de Jazz Otoño 2023 es el 25 de octubre, a las 19.30 horas, en el Teatro Cuyás, con Jesse Davis Louisiana Be Bop. El saxofonista alto Jesse Davis es una de las principales estrellas del jazz contemporáneo que proviene de Nueva Orleans, donde nació en 1965. El segundo de los conciertos que este año acoge la Fundación Canaria de las Artes Escénicas de las Artes y la Música de Gran Canaria, de la que depende el Teatro Cuyás y la Sala Insular de Teatro, es el que cierra el ciclo Jazz Otoño 2023, el 2 de diciembre, en la Sala Insular de Teatro. La clausura tendrá de protagonista a otro músico canario, el contrabajista Carlos Meneses, que en formación de trío y acompañado por el pianista Federico Lechner y el batería Akior García, hará un repaso en directo al repertorio de los tres trabajos discográficos publicados hasta la fecha: Sharp Jazz, Jazz a.m. y Like one. Ampliar Imagen del acto de presentación de Jazz Otoño 2023. C7 En el caso de la Fundación Auditorio y Teatro de Las Palmas de Gran Canaria, esta edición de Jazz Otoño es muy especial ya que coincide con la celebración del 20 aniversario de El Rincón del Jazz del Auditorio Alfredo Kraus. Los conciertos de Jazz Otoño de la Fundación Auditorio y Teatro son: Mike Stern Band, el 3 de noviembre en el Pérez Galdós; y Camile Thurman & The Darrell Green Quartet, el 11 de noviembre en El Rincón del Jazz, Por su lado, Mike Stern, inicia el ciclo Jazz Otoño en el Pérez Galdós.