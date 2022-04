Netflix presenta en Mugaritz un retrato audiovisual de España

«Quise conocer Tokio viendo 'Lost in translation', visité la capital francesa después de ver 'Emily in Paris' y me enamoré de Madrid devorando 'La Casa de Papel'», cuenta Bela Bajaria para explicar el poder de los contenidos audiovisuales a la hora de inspirar viajes. La vicepresidenta global de contenidos de Netflix estuvo este jueves en el restaurante guipuzcoano Mugaritz para presentar junto a la ministra de Industria, Reyes Maroto, una iniciativa pionera diseñada en colaboración con Turespaña. Se trata de una guía, tanto en formato físico como audiovisual, que muestra la riqueza cultural, artística y patrimonial del país a través de las producciones audiovisuales que la plataforma de streaming ha desarrollado en nuestro país.

«No queríamos hacer la típica guía que cuente lo que todo el mundo sabe, sino buscar nuevos ángulos de la mano de diferentes creadores», explican sus responsables. La publicación desvela por ejemplo que los tableros de ajedrez usados en Gambito de Dama los fabrica un artesano catalán, que los exteriores de 'The Witcher' están rodados las Islas Canarias o que la Australia retratada en 'The Crown' es en realidad el centro de Málaga. La plataforma lleva rodadas más de 60 producciones en nuestro país desde su desembarco en 2016 y con 'Spain Travel Guide' se propone llevar a los viajeros hacia los escenarios de sus series y películas favoritas.

Elaborada en colaboración con ETHIC y la Dirección General de Industria Alimentaria, la guía recorre las 17 comunidades y dos ciudades autónomas a través de las historias y los protagonistas de cada rincón. En su formato audiovisual se presenta como un mapa que permite descubrir las tradiciones, paisajes o el estilo de vida de uno de los principales centros de producción de la plataforma en el mundo. «El eje central son los testimonios de los propios habitantes, gracias a cuyas historias se descubre un turismo diferente».

Anfitrión Gastronómico

La presentación de la guía se realizó en el restaurante Mugaritz, uno de los mejores del mundo según la lista 50Best, de la mano del chef Andoni Luis Aduriz, que ejerce de anfitrión en el capítulo de Euskadi, dedicado a la gastronomía. «Una vez dije que era más importante salir en Netflix que ganar estrellas Michelin y me llovieron las críticas», bromeaba Aduriz. Como explicó la ministra Maroto, el acuerdo de colaboración con Netflix que ha alumbrado esta guía forma parte de la estrategia presentada esta misma semana en Madrid Fusión para promocionar España como destino gastronómico en todo el mundo.

Además, Netflix y Turespaña convocan un concurso de cortometrajes dirigido a estudiantes de cine para premiar «historias inspiradas en los valores tangibles e intangibles del país, que destaquen su singularidad y su diversidad». Los guiones deberán promover el desarrollo sostenible a través de tres pilares «paisaje, personas y patrimonio» y un turismo no necesariamente estacional y concentrado en determinadas áreas. La inscripción será del 1 al 31 de mayo y se otorgarán 5 premios de 7.000 euros destinados a la producción y filmación de las piezas, que podrían convertirse en un proyecto mayor dentro de la plataforma.