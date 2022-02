«El narcisismo que domina las redes sociales contribuye a la cultura de los cuerpos domesticados»

La pandemia de la covid-19 ha evidenciado muchos aspectos por mejorar en la igualdad

Para el especialista en igualdad de género las crisis de muchos tipos generadas por la pandemia han evidenciado los muchos asuntos que aún tenemos sin resolver. Salazar enumera los más prioritarios: «Tenemos sin resolver como articulamos de manera equilibrada y justa, para mujeres y hombres, y sobre todo sin ello supongo un coste para las mujeres, la vida pública y la privada. Tenemos que dar el salto cualitativo de la conciliación a la corresponsabilidad. Y esto no puede ser solo cuestión de cambio personal, que también lo es, sino que requiere políticas públicas y un Estado al servicio de la vida y de las personas. Tenemos que transformar el Estado social en un Estado cuidador. Y deberíamos invertir el orden de prioridades en virtud del cual hemos organizado nuestro mundo, siempre en función, claro, de lo que para los hombres era lo más importante. Todo esto pasa, me temo, por una profunda revisión del modelo productivo que tenemos, porque patriarcado y capitalismo, no lo olvidemos, son primos hermanos. Y, claro, más allá de eso, que requiere de cambios estructurales, tenemos un drama urgente al que atender que son las violencias machistas, y esto pasa por hacer políticas de igualdad que ponga el foco en los hombres y la masculinidad. Empezando, lógicamente, por la necesaria educación en el cuidado y la no violencia».

Estima que buena parte de la publicidad como instrumento del modelo neoliberal consumista sigue mostrando a la mujer como objeto de deseo con sugerentes e insinuantes referentes visuales que siguen insistiendo en los constructos de modelos androcéntricos. «Proseguimos construyendo nuestros imaginarios colectivos de acuerdo con patrones muy patriarcales y hasta misóginos. Con el añadido de que ahora también los hombres empezamos a ser cosificados y sexualizados, si bien de manera mucho menos incisiva y dañina que lo siguen siendo las mujeres», dice.