Nancy Vieira: «La 'morna' es una forma de vivir y traduce el alma caboverdiana»

La música popular siempre estuvo presente en su infancia. En casa de sus padres se reunían familiares para cantar las canciones e interpretar los ritmos mestizos del pequeño archipiélago volcánico situado frente a las costas africanas. La caboverdiana Nancy Vieira es una de las voces que ha situado la música de estas diez islas en el centro del mundo cultural, muy conocidas por el papel fundamental que jugaron otros artistas como Cesárea Évora, Tito Paris o el renovador Francisco Xavier da Cruz, el autor que todo el mundo conocería como B. Leza, responsable de nuevos pespuntes brasileños en la 'morna' contemporánea.

Junto a Olga Cerpa y Mestisay y los músicos caboverdianos Rufino y Stephan Almeida en la guitarra y cavaquinho y el pianista Humberto Ramos, será la invitada en el ya tradicional 'Concierto para la Ciudad' que, organizado por el ayuntamiento de la capital con motivo de las Fiestas Fundacionales, ofrecerá la banda grancanaria este sábado, a partir de las 22.00 horas, en el Parque de la Música, junto a la playa de Las Canteras.

Cesárea Évora

Vieira profesa un respeto reverencial por Évora. « El lugar de Cesária es sólo de Cesária. Su desaparición ha dejado un tremendo vacío en la cultura de Cabo Verde y para muchos de los artistas del país Évora ha sido toda una referencia y una inspiración . Tenemos en común el amor por la tierra y los géneros musicales y su historia, que expresamos con recorridos de manera diferente», explica la cantante que en muchas ocasiones ha sido conceptuada como la continuadora de la dama descalza.

En realidad, las dos tienen poco en común en términos de personalidad, origen social e historia de vida. Sin embargo, lo que las conecta es la afinidad secreta de los caboverdianos por su música, que se extiende a caballo entre Occidente y África: una música de cruces oceánicos y cultura criolla. «A pesar de todo, la comparación con ella no me incomoda, todo lo contrario, me honra».

Su trayectoria como activista comprometida con la realidad de su país ha sido tan importante como su faceta de cantante, posiblemente porque respira siendo niña la herencia combativa de sus padres, que se sumaron a la causa del líder de la lucha por la independencia de Cabo Verde y Guinea Bissau, Amílcar Cabral, que fue asesinado en 1973, justo antes de que terminara el período colonial de Portugal con la Revolución de los Claveles en abril de 1974.

Lo que escucha

«Escucho géneros diferentes. Mis ritmos favoritos, además de la música de Cabo Verde, son los procedentes de Brasil, América Latina, África Occidental y Portugal, con su fado», señala la artista que forma parte también de la Orquestra Cesária Évora con otros artistas caboverdianos.

«Apuesto por el cruce de las sonoridades caboverdianas con sonidos de otros lugares, principalmente de Brasil (samba y bossa nova, ya adoptados como géneros casi propios en Cabo Verde) y del resto de América Latina, como el landó del Perú y el danzón y el son cubanos», explica.

« La 'morna' es algo que viaja dentro de mí. La conozco desde que tenía 6 o 7 años. Es una forma de vivir, define nuestro 'jeito' y traduce nuestra alma. Siempre me es difícil definirla con palabras, Quien visite Cabo Verde a corazón abierto podrá sentir lo que cantamos con ella», señala al referirse al popular género que fue declarado hace tres años Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco y que, combinada con matices de origen africano, mezcla poesía, danza, música y voz quejumbrosa y emocionada que irradia melancolía, nostalgia, amor, desarraigo, queja y dolor.

Raíces

«Mis raíces son el lugar y Cabo Verde mi inspiración. Son las que me hacen ser como soy. Los caboverdianos somos un pueblo mestizo, originarios de varias culturas que se han mixturado con los tiempos en las islas. Como caboverdiana me siento hija de ese mestizaje. Tenemos géneros específicamente nuestros como la 'morna', la 'coladeira' o la 'funaná', que son resultado de una suma de ese mestizaje musical que nos ha atravesado», añade Vieira que se muestra impresionada siempre que actúa en el extranjero por cómo todas esas sonoridades mencionadas son capaces de contagiar a públicos de lugares tan diversos.

«Públicos que no entienden nuestra música, pero perciben su sentimiento, que transmite melancolía, pero también alegría y una ligereza que te hace vibrar y danzar», explica la artista afincada ahora en Lisboa, que debutó en 1995, pero que se dio a conocer en 1999, cuando apareció en un recopilatorio titulado 'Música de Intervenção Cabo-Verdiana', cantando junto al legendario Ildo Lobo.

El concierto de Olga Cerpa y Mestisay será la quinta ocasión en la que presenten al público de su ciudad natal una cuidada producción musical que tiene como filosofía un evento en el que se mezclan músicas de los artistas invitados junto a canciones del repertorio histórico de los intérpretes canarios.