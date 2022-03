Thela Rose: «Nací para esto, siempre he estado muy vinculado a la música»

«Nací para esto. Desde muy pequeño, siempre he estado vinculado a la música», me responde Daniel Suárez Jimenez, más conocido artísticamente como Thela Rose, a la primera pregunta sobre su trayectoria musical.

El cantante durante la grabación de su primer tema Homerun. / Thela rose

Pero sus comienzos en la música, no fueron fáciles. Tras una infancia «muy difícil» según el cantante, cohibido por las dificultades económicas de su entorno familiar, y el duro golpe de la separación de sus padres, buscó refugio en la música, la literatura y la creatividad. «Pasaba las horas en mi casa solo, pero encontré un amigo, un ordenador. Éramos uno. Me pasaba las horas leyendo y escribiendo. Llegué a escribir más de 200 textos entre pequeñas obras, relatos, poemas y canciones», relata a este periódico.

A los 14 años, andando siempre con la música sobre sus zapatos, descubre el baile. «Me pasaba el día haciendo break dance en la calle, sobre cartones, con mi amigo Jorge, mi compañero de guerra», con quién consiguió hacerse un hueco en el mundo de la danza con el grupo de baile que formaron, FootCanWork. «Fuimos el grupo de break pionero del sureste grancanario. El primer grupo en ganar el Primer Campeonato de Break Dance de Las Palmas de Gran Canaria», señala.

Volvió a creer en algo, ahora todo tenía sentido. «Conectar con la música, interpretarla, bailarla, era una sensación increíble. Sabía que algo grande aún me estaba esperando». Y no esperó, con tan solo 17 años decide tomar nuevo rumbo, y partir hacia un lugar que le brindara nuevas oportunidades, que le ofreciera un futuro mejor.

«Mi interior me decía que tenía que buscarme un futuro. Aquí ya no tenía camino donde andar. Descubrí Londres por una amiga del baile, y aunque no sabía ni dónde estaba exactamente en el mapa, me arriesgué y me fui con 100€ en el bolsillo», desvela.

La gran ciudad anglosajona, se convirtió en su nuevo hogar. Aún vive, trabaja, canta y sueña, desde allí. Pero tampoco fue fácil su comienzo: nuevo idioma, nueva cultura y nuevamente, mucha soledad. «No sabía inglés, no conocía a nadie, no encontraba trabajo y no tenía dinero. Me pasé en la calle casi cuatro semanas, me lavaba en los baños del Mcdonals», recalca.

«Fueron los momentos más duros de mi vida » reconoce, «pero no me permití decaer ». Rememoró la lucha constante de su padre por mantener a la familia unida a pesar de las adversidades. «Recordé cuando mi padre estaba construyendo la casa, él solo, después de trabajar, por un único objetivo: hacer hogar». Se dijo a sí mismo que no podía permitirse llorar más, él también tenía un único sueño por cumplir: hacer música. «Quiero mostrar mis letras y llegar un día a vivir de ello. Nunca dejé de escribir, nunca pare de grabar mis pensamientos en papel, nunca paré de cantar», asegura el cantante.

Después de muchas entrevistas y desilusiones laborales, por fin la suerte se abrió paso en su camino. «Empecé a trabajar en una panadería gracias a un amigo, Rafa, luego fui camarero, coctelero, hasta convertirme en manager de un bar». La vida comenzaba a sonreírle un poco. De repente en sus cuadernos ya no solo había tristeza y desamparo, ahora hablaban de proyectos, de un nuevo provenir. «Las noches me las pasaba escribiendo, dejándome llevar por todo lo que estaba viviendo».

Aprovechó el momento, tenía trabajo, sus condiciones habían mejorado considerablemente, podía ayudar a su familia económicamente desde Londres, y con ahorros comenzó a estudiar Fitness con el objetivo de poder sacar más tiempo para la música y dejar las largas noches tras la barra del bar como coctelero.

Nunca soltó el lápiz, y ahora en su libreta aguardan muchas vivencias. «Me costó 10 años de mi vida establecerme, quitar todo el peso sobre mis hombros, superar mis miedos, y sobre todo, colaborar para que mi familia estuviese bien», asegura.

Hoy con 29 años, considera que ha llegado el momento de retomar su sueño «es la hora de que el mundo escuche mis letras». Compagina la música con el trabajo como Personal Trainer, aunque su objetivo es poder llegar a dedicarse solo a la música.

Y Thela Rose no se detiene para conseguirlo. El pasado dos de marzo lanzaba en todas las plataformas digitales su primer tema 'Homerun' de la mano de Canary Versal Studios que ya acumula más de 12.000 visualizaciones en YouTube, en tan solo tres semanas.

Un proyecto musical que, según comenta, estará compuesto por 17 canciones de las cuales ya ha desvelado a este periódico, alguna pista sobre su próxima canción «Me dices», dedicada a su pareja actual, Julia, quién le ha ayudado mucho durante estos últimos años y que colabora como coreógrafa de su primer videoclip.

Su ilusión es volver a la isla algún día para poder dedicarse exclusivamente a la música, y poder compartir escenarios con muchos de los grandes que han surgido en la industria musical desde el archipiélago.