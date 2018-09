The Mani-las y su energía compartida

El escenario del Auditorio Alfredo Kraus recibirá el próximo sábado a The Mani-las, un trío que reúne a la polifacética Maika Makovski con la guitarrista Olaia Bloom y Mariana Pérez a la batería. La ocasión será especial para este suma de talentos, ya que inauguran su primera gira en Las Palmas de Gran Canaria con la diversión como eslogan. «Cuando te lo pasas bien, el público se contagia. Y nosotras nos lo pasamos muy, pero que muy bien», sintetiza Makowski.

Un ramalazo de rock enérgico, sobre la estructura de un power trío clásico, y que servirá para abrir la programación del segundo ciclo de la programación de conciertos Eat to the Beat que completan Pájaro y los Saxos del Averno y Marta High.

La formación de este proyecto nació casi de forma casual. Makowski y Olaia Bloom se encontraban tocando juntas en Manila (Filipinas) el año pasado cuando decidieron que aquello tenía que tener continuidad. «Una cosa llevó a la otra y para completarlo llamamos a Mariana, pieza fundamental para cerrar el círculo», explica Bloom.

La mecha fue la grabación de una versión de He’s got the power, el tema compuesto por Ellie Greenwich y Tony Powers y popularizado por la banda vocal de los sesenta The Exciters. Ya este tema sonaba cuando Makoswki y Bloom tocaban juntas en Manila y decidieron llevarlo al estudio. Casi como una declaración de intenciones, poniendo la música sin limitación de géneros como motivación. «Somos una banda de rock and roll compuesta por mujeres en pleno siglo XXI, lo único que hemos elegido en todo esto es el rock and roll, por lo que respecta a lo demás, si no fuéramos feministas a estas alturas y en nuestras circunstancias sería preocupante», subraya Bloom.

Esto es un lenguaje común en el resto de la banda. «Espero que lo que hagamos sea poner nuestro grano de arena para que se dejen de utilizar expresiones como música en femenino para simplemente referirse a ello como música», indica Makowski; «Por supuesto que somos mujeres delante del escenario y nos importa que nuestra propuesta se considere al igual que otras masculinas. Por encima de todo eso, está nuestra música y el género rock and roll garage que defendemos», ratifica Mariana Pérez.

Y es que lo único que The Mani-las venden con seguridad a los que asistan al espectáculo del Alfredo Kraus es «rock and roll a toda velocidad, coros coreables, bailes inenarrables, monilas, monilos, go-gorilos, sorpresas, surrealismo y que estemos exultantes», como afirma Maika Makoeski antes de que Olaia Blomm añada que «y todo con la ilusión de ser el primer concierto. ¡Ganazas!».

Cada integrante de The Mani-las cuenta con su propio recorrido profesional. Pero esta nueva banda ha entrado de lleno en sus proyecciones de futuro. «Estamos todas muy liadas, pero sacamos tiempo de donde haga falta. Lo pasamos teta juntas, como buenas hermanilas, así que imagínate tocando. Por ahora vamos a poner toda la carne en el asador para esta gira», según expresa Maika Makowski.