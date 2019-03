Teddy Bautista, Premio de Honor de la Música Canaria

En esta segunda edición los premios cuentan con el patrocinio del Gobierno de Canarias, del Cabildo de Tenerife, del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna y de la Fundación Sgae.

Los nombres de los artistas y músicos finalistas se han hecho públicos después de un periodo en el que los participantes cursaron su inscripción a través de a página web oficial y tras la deliberación de un jurado compuesto por Alicia Llarena, escritora y Catedrática de Literatura Hispanoamericana en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria; Diego F. Hernández, periodista especializado en cultura y crítica musical, Mario Alonso, gestor cultural y periodista; Jorge Dávila, periodista especializado en cultura; y Héctor Martín, crítico musical.

Así, los nominados al Mejor Disco de Jazz y Músicas de Fusión son Simbeque, con su trabajo Simbeque Proyect v. II, Alexis Alonso Quartet , con In, y ST Fusion, con ‘Bushi’; en la categoría de Mejor Disco de Músicas de Raíz compiten Ras Kuko, con ‘Ying Yang’, Radio Baifa, con disco homónimo y Nayaband, con ‘Plus D´Amour’; para el premio de Mejor Disco de Músicas Populares Urbanas llegan a la final Astral Tales , con ‘Seafari’, Kakofonías, con ‘Atención obras’ y D. Juan León ‘Guácaras, Rituales mágicos’; en el Mejor Disco de Pop/Rock están nominados Gaf y la Estrella de la Muerte, por ‘Gamma Bay’, The Vinilos , por ‘Blow me up’, y Guerrilla Urbana, por ‘Apátridas’.

Nayaband , con ‘Mama kinta’, GAF, con ‘Secret geometry’ y The Vinilos, también bajo el título de ‘Blow me up’, compiten en la sección de Mejor Canción del Año; mientras que para el Mejor Vídeo Clip optan al premio Birkins, con ‘Moonage Daydream’ - Realizador: José Lozano; The Vinilos con ‘Summen rain’ – Realizador: Álvaro Ortega, y Las Ratas, con ‘Terroristas en tu barrio’ - Realizador: Miguel Miranda.

El Premio a Mejor Artista emergente se centra en este 2019 en los proyectos de Chateau Rouge, Cruz Cafuné y Lajalada; en la mención al Mejor Diseño compiten M2R Electroacoustic Ensemble, con ‘The wait’ (diseño de Jordi Verdés), The Vinylos con ‘Blow me up/Pretty Green’ (diseño de José Emilio López) y Lanave, con ‘Lanave’ (Diseño de Elena Betancor y Alejandro Aguilar).

Los votos de la Asociación Profesional de Compositores y los propios nominados y premiados del 2018, además de la plataforma Canary Islands Music, compuesta por empresas productoras de Canarias, fueron los encargados de establecer los candidatos para las categorías de Mejor Técnico de Sonido, con Gustavo Sánchez, Blas Acosta y Juan Carlos Hernández; a la mejor Programación Musical Canaria, con CajaCanarias/Obra cultural, Fábrica la Isleta y Musicando, del Ayuntamiento de Las Palmas de GC; y para la Mejor Labor de Difusión, con Puchi Méndez Radio Club Tenerife, Héctor Martín (Canarias Radio) y Alexis Hernández (Canarias Radio y Diario de Avisos).

Tres premios especiales

Esta edición de 2019 consta además de tres premios especiales, ya decididos, que han distinguido a tres figuras vitales dentro de la historia reciente y pasada de la música regional. El Premio de Mejor Proyección Internacional, que también fue elegido por el jurado de profesionales del sector, recae en la figura de Pablo Díaz-Reixa “El Guincho”, en especial por su último trabajo en el premiado disco de Rosalía, ‘El mal querer’, además de su previa exitosa carrera en solitario.

Los miembros de la Asociación Profesional de Compositores fueron los encargados de decidir los galardonados en las categorías de Mejor Labor en Músicas Clásicas, distinguiendo a Fernando Hernández León, Profesor de Música Canaria e Iberoamericana en el Conservatorio Superior de Música de Canarias y con labores también de docente en el Conservatorio Profesional de Música de Santa Cruz de Tenerife en la especialidad de guitarra clásica; y el Premio de Honor de la Música Canaria, que en esta segunda edición ha recaído en la figura de Eduardo García Bautista, ‘Teddy Bautista’ (productor, compositor, gestor y artista), durante muchos años presidente de la SGAE y líder de uno de los grupos isleños de mayor proyección de todos los tiempos, Los Canarios, que marcaron un antes y un después dentro de la historia del movimiento del rock y del pop español.