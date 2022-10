Sunna Gunnlaugs protagoniza este sábado El Rincón del Jazz

El Auditorio Alfredo Kraus acoge el trabajo de Sunna Gunnlaugs con su nuevo álbum 'Ancestry', concierto que forma parte de la programación del Jazz Otoño 2022. La cita musical es este sábado, a las 20.30 horas, en la Sala Jerónimo Saavedra.

En 'Ancestry' hay indudablemente matices nórdicos (como el tema que da título al disco), pero el programa es también bastante variado, con composiciones de cada uno de los músicos, entre ellas una melodía dedicada a Kenny Wheeler. También hay una sorprendente deconstrucción del éxito de George Michael 'Wake Me Up Before You Go-Go' en un guiño a la adolescencia de Gunnlaugs.

La música es una extensión de las hipnotizantes exploraciones melódicas por las que Sunna y sus músicos se han dado a conocer. La artista estará acompañada por su trío de trabajo, el bajista Thorgrimur Jónsson y Scott McLemore, a la batería.

En sus conciertos, el grupo utiliza la diversión, energía y sinceridad, con un toque especial para emocionar a la audiencia, algo que consideran prioritario, la relación entre público y artista.

Para la crítica musical, el trabajo de Sunna Gunnlaugs es una mezcla del jazz de Brooklyn y Reykjavik pero con 'elegancia europea' y un apasionante 'impulso neoyorquino'. La comparación se debe a la temporada en la que la islandesa vivió en Brooklyn y por eso combina estas dos influencias, mezclando un lirismo y melancolía nórdica, con las influencias del jazz estadounidense, que suele tener un impulso energético.

Por decimotercer año consecutivo la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, la Fundación Auditorio y Teatro de Las Palmas de Gran Canaria, el Teatro Cuyás y el Gobierno de Canarias vuelven a unir esfuerzos para ofrecer un ciclo en torno a este género musical, con conciertos en los principales escenarios de la capital grancanaria. La iniciativa nació en el año 2010 como apuesta musical jazzística que aúna en un festival o temporada única a los principales núcleos de oferta musical de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, para ofrecer a la ciudadanía un conjunto atractivo de actuaciones del más alto nivel musical dentro del ámbito del Jazz.