Quevedo: «Si pones mi música a una persona de 50 años entiendo que diga que es una mierda»

El artista Pedro Luis Domínguez Quevedo, conocido como Quevedo, ha explicado que no le «molestan» las críticas recibidas por su música --en especial de algunos medios-- y ve comprensible, por ejemplo, que «una persona de 50 años» escuche algunas de sus canciones y diga que «son una mierda».

«Con críticas a gente exitosa como Rosalía, en los medios sobre todo, se ha hecho que crezca su carrera. No lo veo algo malo el estar en boca de la gente, de hecho es lo que hace falta: si hablan de ti es porque haces las cosas bien y no hay que aplaudirle todo a todo el mundo«, ha apuntado en una entrevista con Europa Press el artista canario.

De hecho, el cantante de 'Quédate' se ha referido al éxito alcanzado en España --«en Latinoamérica hay mucho apoyo, pero todavía falta trabajo allí», ha reconocido--, donde se siente «muy querido» por el público. «A los medios ya no les gusta tanto, pero es su trabajo y tampoco está mal. Al final tienen que dar una opinión, no me molesta», ha indicado.

'Quédate' convirtió a Quevedo en el primer artista español en alcanzar el número uno de 'Spotify Global', ya que en menos de un día superó las diez millones de visitas y ocupó también la primera posición de tendencias en Youtube España. En 2022 colaboró en la canción 'Cayó la noche Remix', la cual consiguió liderar las listas de Los 50 más virales España y Top 50 España. El músico reconoce que si este éxito se lo hubiera dicho «al Pedro de hace tres años, se habría reído» de él.

FERNANDO SÁNCHEZ/EUROPA PRESS

«Pero al final veo todo el curro y sus frutos y creo que me lo he trabajado. El éxito tiene cosas buenas y malas, no siempre me levanto superfeliz, tengo mucha ansiedad y estrés por la presión que supone todo lo que ha pasado. Aún así, dentro de lo que cabe estoy contento porque estoy viviendo algo que me gusta», ha apuntado el músico, quien ha participado junto a Lola Índigo en los encuentros organizados por Mahou bajo el lema 'Madrid nos lía'.

A pesar de reconocer que tiene «mucho cariño» a 'Quédate', también asegura que lo ha llegado a «aborrecer un poco». «Al final se hace mucha música y cuando te repiten tanto un tema, no solo yo, sino la gente termina por aborrecerlo: la música es cíclica y no puedes tener ahí siempre un tema funcionando», ha indicado, para luego poner como ejemplo 'Despacito', una canción que de más joven le gustaba hasta que se cansó de tanto escucharla.

Quevedo volvería a grabar «sin ninguna duda» una nueva sesión con Bizarrap --se lleva «superbien» con el dj argentino-- pero sabiendo que «seguramente nunca vuelva a pasar lo mismo con ningún otro tema» suyo. «Es muy difícil, son cosas que pasan una vez no sé cada cuánto tiempo y yo tampoco quiero hacer algo otra vez que vaya así de loco», ha reconocido.

Quevedo vs. Quevedo

Su nombre artístico se debe al segundo apellido, el materno, y Quevedo admite que «no fue nada pensado» las coincidencias con el escritor del Siglo de oro, aunque haya dado lugar a muchos 'memes'. «Es normal, me la busqué. Está gracioso y me hacen gracia. La verdad que no tengo ni idea de Quevedo, en el colegio estudié algo, pero no creo que estuviera muy orgulloso de mis letras, la verdad», ha bromeado.

Precisamente, sobre las letras y las polémicas que se asocian al trap en este aspecto --desde el contenido sexual hasta el machismo-- también se ha pronunciado Quevedo. Por un lado, lamenta que todavía se cuestionen letras explícitas porque «hablar de sexo es lo más común del mundo y lo hacen todos».

«Parece que quieren seguir manteniéndolo como tabú y es algo súper natural. Hay cosas que no se pueden decir, no te puedes meter en política o insultar a alguien o, al menos, si lo haces entiendo que al público le pueda gustar menos. Pero censurar... la música está para decir lo que tienes dentro», ha apuntado.

Las letras del trap

También defiende que las letras del trap hablen de «drogas y sexo» en algunos casos, porque es «gente que está contando su vida». «Tampoco es que esté mal, a un chico de 20 años no le puedes pedir que te explique su ideología política porque no creo que esté en ese punto de la vida», ha indicado.

Por último, rechaza que sus letras puedan ser calificadas de machistas, ya que «nunca» ha dicho «nada fuera de lugar». «Creo que nunca me han dicho nada de mis letras, sí del autotune u otras cosas, pero de machismo no. Al final, la gente confunde lo explícito con el machismo», ha concluido.

Quevedo, que ha sacado recientemente su nuevo single 'Punto G', ha adelantado que está trabajando en un álbum que incluirá precisamente sus últimos singles. «Ahí estamos, el álbum tiene un sentido y un concepto: quizás los temas no son iguales los unos a los otros, pero giran en torno a algo», ha avanzado.