Quevedo: «Fue muy emocionante cantar el 'Quédate' delante de 60.000 personas»

El 6 de julio de 2022 se estrenaba la 'Bzrp Music Sessions, Vol. 52', conocida como 'Quédate', y que sirvió para colocar en el panorama internacional al grancanario Pedro Domínguez Quevedo. Tras un año lleno de éxitos, en el que se convirtió en el artista número uno del mundo, el cantante sigue trabajando para sorprender a su público.

Así lo hizo el pasado sábado, 1 de julio, en La Velada del Año 3, organizada por el 'streamer' Ibai Llanos. Un evento que fue seguido por 60.000 personas en el estadio Cívitas Metropolitano de Madrid y más de 3,4 millones de espectadores en la plataforma de vídeo en directo Twitch.

Tras los combates de boxeo y las actuaciones de artistas como María Becerra, Duki, Estopa o Feid, todos los ojos estaban puestos en la esperada actuación de Quevedo, y no defraudó.

«Volver a participar en La Velada de Ibai por segundo año consecutivo ha sido increíble, la verdad. El año pasado Ibai ya me invitó y este año sentía que debía hacer algo grande porque era en el Metropolitano y el escenario lo merecía», asegura el artista a CANARIAS7.

Blanco, azul y amarillo

El blanco, azul y amarillo de la bandera de Canarias inundaron el Metropolitano gracias a la entrada de una banda de majorettes ataviada con estos colores. Detrás de los componentes emergió Quevedo, que comenzó a entonar los primeros acordes de 'Columbia', su último lanzamiento, que se estrenará la noche de este jueves (a las 23.00 horas en las islas).

«Tenía claro que le quería dar importancia a la canción que he preparado para el verano de 2023. Por eso confeccionamos tanto mi ropa como la que llevó toda la marching, que eran 84 personas», comenta el artista, que lució una chaqueta diseñada para la ocasión con algunos detalles como el logo de 'Columbia', la fecha del evento, y unos de sus lemas, 'LPGC - You know'.

Así arrancó un 'show' que ha generado diversas reacciones en redes sociales. El organizador del evento, Ibai Llanos, calificó la actuación como un hecho «histórico»: «En ese momento pensé que esto era la Superbowl. Reventó el Cívitas, yo creo que debería venir a cada Velada del Año«.

Ampliar El artista grancanario Quevedo durante su actuación en la Velada del Año 3. Twitter: @Metropolitano

Canciones incluidas en su primer álbum, 'Donde quiero estar', resonaron en el estadio. 'Wanda', 'Playa del Inglés' o 'Vista al mar' dieron paso al tema que esta semana cumple un año, 'Quédate', un instante «muy emocionante» para Quevedo: «Creo que hubo dos momentos bastante icónicos: primero cuando entré con toda la marching por el pasillo del Metropolitano y luego cuando canté el 'Quédate' delante de 60.000 personas«.

Todo el estadio coreó lo que ya es un himno para muchos. «La verdad es que el resultado creo que fue muy bueno, yo por lo menos estoy súper contento y me llevo esta experiencia para siempre. Me lo pasé muy bien en el escenario, sentí todo el calor de la gente, y también pude ver como Ibai lo disfrutaba que, al final, era su noche. Solo puedo darle las gracias de nuevo por contar conmigo para este gran día y darle la enhorabuena por todo lo que ha conseguido, se lo merece. Ojalá podamos vernos el año que viene», sentencia Quevedo.