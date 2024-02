St. Pedro: «En Miami estaba jodido haciendo reguetones y traps»

St. Pedro publica este viernes su primer disco con temas inéditos, 'Esta vida que elegí', con la resaca aún de su segundo puesto en Benidorm Fest 2024 y mientras celebra el gran giro que ya le dio a su vida artística hace solo un año, cuando este «santo» recuperó la fe en la música y en el amor.

«Yo estaba en Miami jodido haciendo reguetones y traps. Respeto muchísimo a la gente que es capaz de hacer cosas originales en estilos tan saturados, pero no es para mí», señala el canario en una charla con EFE sobre el momento previo a abordar su cambio de registro musical desde la música urbana a la tradicional latinoamericana.

El primer escarceo con la fama de Pedro Hernández (Tejina, 1996) llegó por su participación en 2017 en el programa 'La Voz'. Apadrinado por Juanes, allí conoció a su representante Rebeca León, hasta hace unos meses también agente de Rosalía, y comenzó su andadura por EE. UU.

Noticia relacionada Benidorm Fest 2024 El tinerfeño St. Pedro se queda a las puertas de Eurovisión CANARIAS7

Solo dos años después lo «canonizaron», dice en broma respecto a su nombre artístico, una manera de distinguirse de otros Pedros del negocio y aludir a un pasado de «crianza católica». «Me ganaba la vida tocando en bandas de procesiones», recuerda este artista que lanzó temas urbanos como 'malapami' o 'Llorando en la disco'.

«Pero me hacía falta la raíz de la música de verdad, con instrumentos, así que me inventé una excusa para volver a Canarias», confiesa sobre el reencuentro inspirador con sus amigos de toda la vida e integrantes de su primera banda.

«Un espejo de Canarias»

No había pretensiones cuando empezaron a juntarse para componer. «Y así salió 'Romance', que fue el primer single de este disco. A los días salió 'Dos extraños' y confirmamos que estábamos en una línea que había que seguir, sin usar samples ni loops», cuenta sobre una manera de trabajar en el estudio «más orgánica».

De repente St. Pedro se encontraba grabando boleros, rancheras como 'La pistola', merengues como 'El idiota' o una salsa como su nuevo sencillo, 'El perdón'.

«Me encanta hacer cosas que nadie se espera. Con 14 años descubrí a Green Day y ya lo que salía del 'mainstream' era como que no me servía. Eso me ha dado la distancia suficiente para poder hacer las cosas como creo y no para que funcionen para la gente», explica sobre su viraje, convencido además de que «hoy está todo inventado, pero podemos ir atrás y redescubrir y reinterpretar géneros».

Poco a poco fue cogiendo forma 'Esta vida que elegí' (Interscope), que pasa por ser «un espejo de lo que escucha la gente en Canarias a día de hoy, porque por la migración culturalmente somos mucho más Latinoamérica que España», argumenta.

Orgulloso de un disco que «ha hecho medio Tenerife», entre ellos músicos de las orquestas grandes de la isla junto a los que ha crecido, opina que, «cuando las cosas se hacen con buen gusto y con amor, conectan con la gente como demuestra Valeria Castro».

«Hemos hablado un par de veces por Whatsapp y yo estoy frito por hacer música con ella», revela el músico sobre una posible colaboración con su paisana.

En las letras, como en el bolero 'Dos extraños' con el que se postuló a la victoria de Benidorm Fest y casi a representar a España en Eurovisión 2024, St. Pedro canta al desamor desde un lugar muy honesto y personal.

«Yo salía de una relación superlinda que acabó. Estaba hecho polvo pero el hecho de estar con mis amigos me ponía en una posición de perspectiva y eso me dio la forma de ver las cosas desde arriba y dejar salir lo que tenía que decir», afirma sobre estas canciones.

«Benidorm Fest, mejor final que 'Juego de tronos'»

'Esta vida que elegí' se publicará apenas dos semanas después de su segundo puesto en Benidorm Fest, donde durante muchas semanas él fue el gran favorito, lo que fácilmente puede generar suspicacias sobre su objetivo en esta preselección, más aún cuando él niega que la salida del álbum se habría retrasado por su triunfo.

«Yo soy de los que piensan que lo que sucede conviene. Obviamente si me hubiera tocado ir para la final de Malmö, lo hubiera hecho lo mejor posible. Es un poco estafar cuando te metes en eso sin querer ir a Eurovisión. Yo de verdad quería, y más cuando conocí a los eurofans, cuando me dieron todo ese cariño», asegura.

Durante su participación en 'La Voz' se especuló con que si había boicoteado su propia actuación para poder fichar con Rebeca León. «Esta vez me llamó Rebeca antes de la final por videollamada y me dijo: 'A ver si puedes ganar'. De verdad que nosotros íbamos a por todas, yo no sé cantar a medio gas», insiste.

St. Pedro se declara en cualquier caso feliz por el resultado, convencido por un lado de que «se va a quedar mucha gente que gracias al festival conectaron» con su música y de que el desenlace fue «propio de una película de Spielberg con todos esos giros de guion».

«Ha tenido mejor final que 'Juego de tronos'», dice este músico que iniciará en septiembre su propia gira, aunque en verano «podría dar alguna sorpresa» que aún hay que firmar