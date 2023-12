Pedro Halffter: «Intento expresar cómo vería una Inteligencia Artificial al ser humano»

La Inteligencia Artificial es una realidad que puede cambiar el mundo en un futuro muy cercano. Intentamos entenderla y afrontarla desde una perspectiva humana, como es natural. El director de orquesta y compositor Pedro Halffter ha ido un paso más allá y se ha puesto en el lugar de un robot creado con esta tecnología para 'Klara', la ópera de pequeño formato que se representa este miércoles, a partir de las 20.00 horas, en el Teatro Pérez Galdós de la capital grancanaria.

«La premisa desde la que partí en 'Klara' no es si la Inteligencia Artificial es capaz de desarrollar emociones. Parto de la base de que Klara, la protagonista, sí que tiene emociones, sus propios sentimientos y se expresan durante la ópera. Empieza reconociendo que tiene emociones y cuáles son las humanas. A partir de ese encuentro con la emoción humana que ella misma tiene se desata una tormenta en el propio personaje. Deja abierto si lo que quiere es parecerse al género humano o desarrollar una forma ética de entenderse con los humanos y de convivencia», apunta Halffter.

Lecturas previas

«Lo que intento expresar es cómo nos vería una Inteligencia Artificial desde un punto de vista no humano. Es algo que me ha inspirado muchas lecturas. Desde situaciones distópicas escritas en la primera mitad del siglo XX por autores como Huxley, Orwell, Bradbury y HG Wells, entre otros, hasta la literatura distópica oriental de finales del siglo XX», añade el artista madrileño, exdirector titular y artístico de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria (OFGC).

Halffter no se ha planteado si 'Klara', el personaje central, encarna un prototipo ideal de Inteligencia Artificial. «No sé si sería el desarrollo óptimo», reconoce. «Lo que me ha sorprendido es que la Inteligencia Artificial es capaz de mentir y eso creo que tiene una segunda lectura. Si miente lo hace para protegerse, lo hace porque existe tiene esa percepción de defensa y un sentido de la identidad. Incluso, se habla que tienen alucinaciones y divagaciones, por lo que no sé si a corto o medio plazo tendrán emociones», añade.

Un ensayo de 'Klara'. Cober

La Ley aprobada la pasada semana por la Unión Europea en este terreno es, según Halffter, un reflejo de la importancia de una tecnología que, dice, «nos va a afectar a todos desde hoy y no sé hasta cuándo». «El ser humano tendrá que convivir con ella. Creo que como ciudadanos europeos nos tendrían que haber informado más antes de aprobarla y habernos dado la posibilidad de hacer propuestas, porque es algo que nos afectará a todos. Es uno de los grandes temas que nos ocupará en el futuro. Nos adentramos en un mundo peligroso donde el ser humano juega a ser dios. En la ópera no hago una crítica, sino que presento lo que puede que vaya a ocurrir, contado desde la otra parte, desde la visión de una Inteligencia Artificial», subraya.

La música y la escenografía

'Klara' se desarrolla en el escenario con la soprano Ashley Bell y con dos pianistas, Juan Carlos Garvayo y el propio Pedro Halffter. Anton Armendari es el responsable de una «escenografía sorprendente». «El personaje de Klara está en un espacio con efectos en tres dimensiones, mientras interactúa con una serie de imágenes en movimiento que dan vuelta en torno a ella. Se ajusta mucho a la modernidad», describe Halffter.

'Klara' se divide en cuatro partes a modo de haikus y cuenta con «una música accesible, fácil de escuchar y envolvente», dice el compositor y director. «Una de las cosas que más me interesaba era hacer un doble juego con la voz de la soprano, que cuenta con muchos colores y emociones. En el segundo movimiento, por ejemplo, canta un pasaje melancólico, en el que se da cuenta de lo negativo que tiene la humanidad: 'El espantapájaros parece humano cuando llueve'. Y es que si se le observa desde lejos cuando llueve, parece humano y por tanto es inútil y entonces no resulta necesario», avanza sobre este pasaje metafórico.

Pedro Halffter y Juan Carlos Garvayo. Cober

Pedro Halffter explica que con Ashley Bell ha trabajado en varios montajes operísticos en Bilbao y la Maestranza de Sevilla, entre otros enclaves. La define como una «entusiasta de la ópera» y reconoce que mientras componía 'Klara' adaptó algunas partes de la composición musical a las características vocales de esta soprano estadounidense.

Libretos para un público joven

Pedro Halffter aprovechó las restricciones de la pandemia para componer 'Klara' durante el año 2021. Reconoce que dirige mucha ópera en Estados Unidos y siempre percibe que «al público le parece maravillosa la música de las piezas del repertorio clásico, pero, sobre todo los jóvenes, no conectan con los libretos».

Por eso, con 'Klara' ha apostado por «una historia fácil de comprender, actual y que deja huella» entre un público que se irá a casa pensando en torno al futuro que nos aguarda cuando la Inteligencia Artificial se convierta en un elemento más de nuestra vida cotidiana.