Orishas hace balance tras su estreno en Canarias

El nuevo disco se ha cocinado «a fuego lento»

Así acabaron en París, sobreponiéndose a unos inicios duros en los que tuvieron que dormir tres meses en el metro . "No queríamos hacer como otros cubanos, que se juntaron con mujeres las quisieran o no para tener papeles y un techo. Queríamos triunfar por nuestro talento. Si había que compartir la colcha y la comida, se hacía", afirman.

Se reunieron después de años

Con un millón de copias vendidas de sus discos, revolucionaron el mercado con su disco debut, "A lo cubano" (2000), y en 2003 con "Emigrante" obtuvieron su primer Grammy Latino, al que seguiría otro en 2007 con "Pal Norte", dueto junto a Calle 13, para dejar un legado sonoro que, según ellos, se percibe aún hoy.

"'Havana' de Camila Cabello es Orishas, por ejemplo", consideran.

En 2009, llegó la disolución. "Empezamos a tener pensamientos separados, con inquietudes musicales distintas, y decidimos darnos libertad. Eso salvó la banda para reunirnos años después", piensan.

Esta reunificiación surgió cuando Yotuel Romero, quien en los últimos años se granjeó reputación internacional como productor y compositor de éxitos para artistas pop internacionales como Ricky Martin, viajó a Cuba en busca de artistas singulares para su propio sello y se dio cuenta de que lo que buscaba era a Orishas.

"Mi objetivo como productor es intentar rejuvenecernos y amplificar nuestro sonido con nuevos horizontes", anticipa este artista que no reniega de la etiqueta "comercial" porque "Jay-Z y Kanye West lo son". "No existe lo comercial o lo alternativo. Todo está en dependencia de su éxito", defiende.

No obstante, previene que tiene claras las líneas maestras de Orishas. "Quincy Jones me dijo que un productor es como un pescador: antes de salir hay que saber lo que vas a pescar. El tiburón no pica con la carnada del pango o del jurel. Yo no voy a hacer 'La Mordidita' para Orishas, porque la grandeza de un productor es saber cuál es el anzuelo a utilizar", subraya.

Antes de la salida del álbum, ya hacen las delicias del público con una gira, "El regreso de os dioses", en la que suenan algunos de los temas nuevos y que vivió "el bautizo" de su regreso en Cuba.