Operación Triunfo aterriza en la isla

Amaia, Aitana, Miriam, Alfred, Ana Guerra, Agoney, Roi, Cepeda, Nerea, Raoul, Mireya, Ricky, Marina, Thalía, Juan Antonio y Mimi volverán a unir sus voces esta noche retomando la gira en Gran Canaria. Los fans aprovecharon la ocasión para sacarse fotos con sus ídolos, entre ellos, los que más han estado en boca del país en los últimos días, Amaia, ganadora del concurso, y Alfred, cuarto finalista. Es la primera vez que la pareja, que recientemente participó en representación de España en el festival de Eurovisión, pisa la isla y señalaron que han tenido un «gran recibimiento» y que la experiencia ha sido buena a pesar de que «era muy difícil ganar».

También fueron protagonistas de la tarde Aitana Ocaña, segunda finalista y Roi Méndez, dos de los concursantes más queridos por el público en su paso por el programa. Al su encuentro vinieron seguidores incluso de otras comunidades que admitieron seguir a sus ídolos en los diferentes conciertos, y muchos hicieron cola desde bien temprano para conseguir su colección de autógrafos.

En el concierto de esta noche se espera que canten los clásicos de la pasada edición: el himno del grupo, Camina, el carismático Shape of you entre Roi y Amaya, el romántico No puedo vivir sin ti entre Aitana y Cepeda o el éxito arrollador del momento de ésta junto a Ana Guerra, Lo malo. Pero también temas individuales como el Shake it out de Amaia, Issues en la voz Aitana, Que nos sigan las luces, de Alfred o What about us, interpretada por Miriam.