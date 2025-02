Mikel Izal cantará el 4 de octubre dentro del 6º Gran Canaria Sum Festival

Victoriano Suárez Álamo Las Palmas de Gran Canaria Martes, 11 de febrero 2025, 01:00 Comenta Compartir

Primero liderando la banda Izal y después con su carrera en solitario, Mikel Izal ha mostrado una conexión muy especial con el Gran Canaria Sum Festival. Este idilio vivirá un nuevo capítulo el próximo 4 de octubre, día en el que el cantante navarro volverá a cantar en este evento que desarrollará su sexta edición en Infecar, en la capital de la isla.

Mikel Izal ya formó parte del cartel de 2024 y repite en el que está previsto para los días 3 y 4 de octubre próximos, tal y como anunció la organización. Será, apuntan los responsables de esta cita musical grancanaria, la única actuación que dará en el archipiélago dentro de la gira 'El miedo y el paraíso'.

El concierto del 4 de octubre es el último que tiene anunciado en su página web dentro de esta gira. Las dos citas anteriores son el Granada Sound 2025 (el 12 de septiembre) y en La Línea Music (al día siguiente que Granada).

El año pasado, además de tocar en el Gran Canaria Sum Festival, Mikel Izal también protagonizó en abril un concierto en el Auditorio Alfredo Kraus dentro de esta misma gira de presentación de su disco 'El miedo y el paraíso', que fue componiendo durante casi dos años, mientras superaba un importante bache personal, como él mismo ha confesado.

Con ocasión del concierto que días después protagonizaba en el recinto del paseo de Las Canteras, respondía así cuando se le cuestionaba sobre si era posible que el grupo Izal volviera a reunirse para grabar y protagonizar una gira. «Para mí no tiene ningún sentido pensar en hacer con ellos un disco, no lo tengo ni en la cabeza. No soy persona de dar marcha atrás, prefiero mirar hacia adelante. Miro hacia el presente y el futuro y sí, es una etapa que se acabó».

Por su parte, el 3 de octubre se estrenará en el Sum Festival la banda barcelonesa Malmö 040, que incurrió en el mercado discográfico con el disco 'Los Cobardes Viven Siempre'.

Esta formación emergente está compuesta por Carlos Framis, Víctor Rossy, Nacho Peguero, Gonzalo Saumell y Joan Isern. Su canción más popular es 'Matar la pena', que cantan junto al dúo 'indie' Besmaya.

Pendiente de que se anuncien más artistas, el 6º Gran Canaria Sum Festival, cuenta con un cartel de artistas en el que figuran, además de Izal y Malmö 040, Duncan Dhu, La La Love You, Niña Polaca, Ultraligera, Walls, Elefantes y Mäbu.