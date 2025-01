La gira del 40ª aniversario de Duncan Dhu recalará en el Gran Canaria Sum Festival

Victoriano Suárez Álamo Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 26 de enero 2025, 01:00 Comenta Compartir

El pop-rock español de los años 80 y 90 no puede entenderse sin dedicar un apartado importante a Duncan Dhu, formación donostiarra liderada por Mikel Erentxun, Diego Vasallo y Juan Ramón Viles. El primero encabeza ahora la gira de celebración de los 40 años de la puesta en marcha de esta banda, que se despidió en 2001 con el disco 'Crepúsculo', y con la que recalará el próximo 3 de octubre en el Gran Canaria Sum Festival.

'Cien gaviotas', 'Una calle de París' o 'Jardín de rosas' son algunos de los temas más icónicos de Duncan Dhu que ahora volverán a sonar en directo con esta gira de conmemoración del 40ª aniversario y que ha incluido entre sus paradas el primero de los dos días en los que el Gran Canaria Sum Festival convertirá Infecar en una gran fiesta musical.

Eso sí, Duncan Dhu no acudirá al completo ni al resto de paradas nacionales ni a la isla, ya que Diego Vasallo explicó el 4 de agosto de 2024 en sus redes sociales que no participa en esta gira. Así se lo comunicó a sus seguidores: «Este año se cumplen 40 años del nacimiento de Duncan Dhu como banda y hoy brindo por aquel lejano 1984. Sin embargo, ya no participaré en esta nueva etapa del grupo con el nombre del caballero escocés. Demasiados años a la espalda, demasiados recuerdos, demasiado de todo. Me apeo aquí ya definitivamente de este tren que se pone de nuevo en marcha. Las energías que me queden las reservo para dar forma a un nuevo proyecto. Solo puedo sentir agradecimiento hacia las personas que con su apoyo hicieron que unas cuantas canciones sean ya parte de la música popular. Y por supuesto a Mikel y Juanra, mis compañeros de éxitos, dichas y penas. Le deseo a Mikel el éxito rotundo que merece en este nuevo viaje. Suerte».

Los organizadores del Gran Canaria Sum Festival han confirmado la presencia de este grupo, cuyo nombre se debe al jefe de un clan escocés de la novela 'Secuestrado', de Robert Louis Stevenson, en una edición en la que también están confirmados, a falta de más cantantes y bandas, Álvaro de Luna, La La Love You, Niña Polaca, Ultraligera, Walls, Elefantes y Mäbu.

